Środek do czyszczenia toalet i czyszczenia zasadniczego SanitPro CA 10 C eco!perform, 1l
Gotowy do użycia środek do czyszczenia toalet z certyfikatem EU EcoLabel o lepkiej żelowej formule zapewniającej bardzo dobrą przyczepność do wnętrza toalet i pisuarów.
Dzięki lepkiej konsystencji środek do czyszczenia toalet SanitPro CA 10 C eco!perform firmy Kärcher dobrze przylega również do pionowych powierzchni toalet i pisuarów, zapewniając dłuższy czas kontaktu i lepsze wyniki czyszczenia. Koncentrat czyszczący stosuje się w postaci nierozcieńczonej do ręcznego czyszczenia toalet i pisuarów oraz w postaci rozcieńczonej do posadzek i powierzchni. Funkcjonalna nasadka zapewnia łatwość użycia, a aktywny kwas cytrynowy jest bardzo skuteczny i pozostawia przyjemny cytrusowy zapach. Usuwa zanieczyszczenia mineralne, takie jak osad wapienny, mydło wapienne, kamień moczowy i typowe zanieczyszczenia organiczne w toaletach, a także tłuszcz i pozostałości mydła szybko, niezawodnie i, dzięki zrównoważonej formule, w niezwykle przyjazny dla środowiska sposób. Środek do czyszczenia toalet SanitPro CA 10 C eco!perform jest certyfikowany zgodnie z surowymi wymogami oznakowania ekologicznego UE i otrzymał austriackie oznakowanie Ecolabel.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Wielkość opakowania (l)
|1
|Ilość w opakowaniu hurtowym (szt.)
|12
|pH
|1,8
|Waga (kg)
|1,1
|Waga z opakowaniem (kg)
|1,2
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|366 x 232 x 298
Zastosowania
- Czyszczenie obiektów sanitarnych