Dzięki lepkiej konsystencji środek do czyszczenia toalet SanitPro CA 10 C eco!perform firmy Kärcher dobrze przylega również do pionowych powierzchni toalet i pisuarów, zapewniając dłuższy czas kontaktu i lepsze wyniki czyszczenia. Koncentrat czyszczący stosuje się w postaci nierozcieńczonej do ręcznego czyszczenia toalet i pisuarów oraz w postaci rozcieńczonej do posadzek i powierzchni. Funkcjonalna nasadka zapewnia łatwość użycia, a aktywny kwas cytrynowy jest bardzo skuteczny i pozostawia przyjemny cytrusowy zapach. Usuwa zanieczyszczenia mineralne, takie jak osad wapienny, mydło wapienne, kamień moczowy i typowe zanieczyszczenia organiczne w toaletach, a także tłuszcz i pozostałości mydła szybko, niezawodnie i, dzięki zrównoważonej formule, w niezwykle przyjazny dla środowiska sposób. Środek do czyszczenia toalet SanitPro CA 10 C eco!perform jest certyfikowany zgodnie z surowymi wymogami oznakowania ekologicznego UE i otrzymał austriackie oznakowanie Ecolabel.