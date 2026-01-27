PressurePro RM 110 ASF Preparat ochronny, 10l
Do ochrony przed osadami z kamienia w układzie nagrzewnicy (do 150 °C) urządzeń wysokociśnieniowych z podgrzewaniem wody. Idealny do użytku ze średnią i twardą wodą.
Dzięki specjalnemu preparatowi PressurePro Machine Protector RM 110, przeznaczonemu do zastosowań ze średnią i twardą wodą, urządzenia wysokociśnieniowe z podgrzewaniem wody i ich najważniejsze elementy, a także części przewodzące wodę są niezawodnie chronione przed osadami z kamienia. W rezultacie zapewniony zostaje przepływ wody przez nagrzewnicę, a wydajność urządzenia pozostaje stała, podczas gdy użytkownicy mogą jednocześnie oszczędzać energię i znacznie obniżyć koszty konserwacji polegającej na czasochłonnym odkamienianiu. Środek PressurePro Machine Protector RM 110 jest zgodny z HACCP i dlatego nadaje się do stosowania w zakładach przetwórstwa spożywczego.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Wielkość opakowania (l)
|10
|Ilość w opakowaniu hurtowym (szt.)
|1
|pH
|9
|Waga (kg)
|10,2
|Waga z opakowaniem (kg)
|11
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|230 x 188 x 307
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
- HDS 10/20-4 MX
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 10/21-4 M eB
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 10/21-4 MXA eB
- HDS 10/21-4 ST
- HDS 10/21-4 ST Gas
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 De
- HDS 11/18-4 S
- HDS 11/18-4 S Anniversary Edition
- HDS 11/18-4 S eB Plus
- HDS 12/18-4 S
- HDS 12/18-4S
- HDS 12/18-4SXA
- HDS 13/20 De Tr1 – prekonfigurowane
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 S Classic
- HDS 13/20-4 ST
- HDS 13/20-4 SXA
- HDS 13/35 De Tr1
- HDS 13/35 De Tr1 – prekonfigurowane
- HDS 17/20 De Tr1 – prekonfigurowane do pracy z 2 lancami
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
- HDS 5/11 UX Plus
- HDS 5/12 C
- HDS 5/13 U
- HDS 5/13 U Anniversary Edition
- HDS 5/13 UX
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 U Plus
- HDS 5/15 UX
- HDS 5/15 UX Plus
- HDS 6/14 CX
- HDS 6/14-4 C
- HDS 6/14-4 CX
- HDS 6/15 C
- HDS 6/15 CXA
- HDS 6/15-4 Classic
- HDS 7/12-4 M
- HDS 7/12-4 MX
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CX
- HDS 7/16 CXA
- HDS 7/16-4 C Anniversary Edition
- HDS 8/17 C
- HDS 8/17 CX
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 C Classic
- HDS 8/18-4 CXA
- HDS 8/18-4 M
- HDS 8/18-4 ST
- HDS 8/20 D
- HDS 9/17-4 C
- HDS 9/17-4 C Classic
- HDS 9/17-4 CXA
- HDS 9/18-4 M
- HDS 9/20-4 M
- HDS 9/20-4 M Classic
- HDS 9/20-4 MXA
- HDS 9/50 De Tr1
- HDS 9/50 De Tr1 – prekonfigurowane
- HDS Trailer 17/20 De Tr1 – prekonfigurowane do usuwania chwastów
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HDS-E 8/16-4 M 36 kW
- HWE 860
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
- Czyszczenie pojazdów użytkowych
- Mycie samochodów/silników
- Odtłuszczanie i fosfatowanie
- Odtłuszczanie powierzchni
- Preparat ochronny, zapobiega osadzaniu się wapnia w wężownicach.