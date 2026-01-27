Dzięki specjalnemu preparatowi PressurePro Machine Protector RM 110, przeznaczonemu do zastosowań ze średnią i twardą wodą, urządzenia wysokociśnieniowe z podgrzewaniem wody i ich najważniejsze elementy, a także części przewodzące wodę są niezawodnie chronione przed osadami z kamienia. W rezultacie zapewniony zostaje przepływ wody przez nagrzewnicę, a wydajność urządzenia pozostaje stała, podczas gdy użytkownicy mogą jednocześnie oszczędzać energię i znacznie obniżyć koszty konserwacji polegającej na czasochłonnym odkamienianiu. Środek PressurePro Machine Protector RM 110 jest zgodny z HACCP i dlatego nadaje się do stosowania w zakładach przetwórstwa spożywczego.