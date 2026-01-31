Materialul inovator al periei de spălat realizat din microfibre moi, este atașat cu scai pe placa periei. Se poate spăla la mașină, temperatura max. 60° C. Accesoriul Car & Bike pentru peria rotativă de spălat este potrivit pentru curățarea vehiculelor și motocicletelor. Este compatibil și cu peria predecesoare WB 100.