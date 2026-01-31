Accesoriu Home & Garden pentru WB 120 și WB 100
Pentru curățarea minuțioasă a suprafețelor din jurul casei.
Peria Home & Garden este mai dura decât peria Universala, făcând astfel mai ușoară îndepărtarea murdăriei persistente. Ideal pentru curățarea suprafețelor mai putin sensibile, cum ar fi piatra, metalul sau plasticul cu ajutorul unei perii rotative. Atașamentul este compatibil cu peria rotativă de spălat WB 120 și peria predecesoare WB 100.
Caracteristici si beneficii
Perie dura
- Curățarea ușoară a murdăriei persistente.
Pentru zonele din jurul casei
- Ideal pentru curățarea suprafețelor insensibile, precum piatră, metal și plastic.
Accesorii opționale
- Mai multe varietăți de aplicații pentru peria rotativă de spălare.
Compatibilitate
- Poate fi utilizat cu peria rotativă de spălare WB 120 și peria anterioară WB 100.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Culoarea
|Negru
|Greutate (kg)
|0,1
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,2
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|153 x 153 x 58
Video
Domenii de intrebuintare
- Usi de garaj
- Curățarea acoperișurilor și copertinelor (de exemplu, garajul auto)
- Jaluzele/rulouri