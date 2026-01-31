Peria Home & Garden este mai dura decât peria Universala, făcând astfel mai ușoară îndepărtarea murdăriei persistente. Ideal pentru curățarea suprafețelor mai putin sensibile, cum ar fi piatra, metalul sau plasticul cu ajutorul unei perii rotative. Atașamentul este compatibil cu peria rotativă de spălat WB 120 și peria predecesoare WB 100.