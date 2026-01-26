Accesoriu universal WB 130
Ideal pentru curățarea tuturor suprafețelor netede, cum ar fi vopseaua, sticla sau plasticul: Accesoriul universal pentru peria de spălare rotativă WB 130.
Periea de spălare pote fi folosita oriunde într-o gamă extrem de largă de sarcini de curățare. Accesoriul universal interschimbabil pentru peria de spălare rotativă WB 130 este ideal pentru curățarea tuturor suprafețelor netede, cum ar fi vopseaua, sticla sau plasticul.
Caracteristici si beneficii
Perie transparenta
- Curatare fina si eficace
Pentru utilizare universală
- Pentru toate suprafețele netede, cum ar fi vopsea, sticlă sau plastic.
Accesorii opționale
- Mai multe posibilități de utilizare a periei rotative de spălare WB 130.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Culoarea
|Negru
|Greutate (kg)
|0,1
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,1
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|113 x 113 x 46
Domenii de intrebuintare
- Autovehicule
- Pentru curățarea motocicletelor și a scuterelor.
- Mobilier de grădină/terasă/balcon
- Sere
- Usi de garaj
- Jaluzele/rulouri
- Garduri
- Terasele si balcoanele
- Pervaz