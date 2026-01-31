Duza pentru curățarea ecologică a conductelor, canalizărilor și burlanelor îndepărtează eficient blocajele, asigurând un flux optim al apei. Cele patru orificii orientate spre spate generează o propulsie puternică, care împinge furtunul prin conductă fără efort. Designul optimizat elimină orice denivelare la punctul de conectare cu furtunul de înaltă presiune, reducând astfel riscul ca duza să se blocheze. Compatibilă cu kiturile de curățare a conductelor PC 20, PC 15 și PC 7.5, precum și cu toate spălătoarele cu presiune Kärcher din clasele K 2 – K 7.