Duză pentru curățarea țevilor
Duza pentru curățarea conductelor, canalizărilor și burlanelor, concepută pentru îndepărtarea eficientă a blocajelor. Prevăzută cu racord R1/8" pentru conectare la furtunul de curățare a conductelor.
Duza pentru curățarea ecologică a conductelor, canalizărilor și burlanelor îndepărtează eficient blocajele, asigurând un flux optim al apei. Cele patru orificii orientate spre spate generează o propulsie puternică, care împinge furtunul prin conductă fără efort. Designul optimizat elimină orice denivelare la punctul de conectare cu furtunul de înaltă presiune, reducând astfel riscul ca duza să se blocheze. Compatibilă cu kiturile de curățare a conductelor PC 20, PC 15 și PC 7.5, precum și cu toate spălătoarele cu presiune Kärcher din clasele K 2 – K 7.
Caracteristici si beneficii
Patru jeturi orientate spre spateFurtunul este împins automat înainte în țeavă de către presiunea apei.
Forma optimizată a duzeiConexiunea fără margini la furtun minimizează riscul ca duza să fie prinsă în țeavă.
Curatare eficace cu presiune marePuternic și eficient în deblocarea blocajelor din conducte.
Fabricat din alamă rezistentă
- Durabilitate lunga
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|18 x 14 x 14
Domenii de intrebuintare
- Curaţarea ţevilor
- Curaţarea burlanelor
- Curaţarea scurgerilor