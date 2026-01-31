Duză spray-extractie 2 în 1 XXL
Duza spray-extractie 2 în 1 XXL curăță covoare de dimensiuni medii și obiecte de tapițerie de dimensiuni mai mari cu ușurință și de două ori mai repede decât o duză convențională pentru tapițerie.
Duza inovatoare spray-extractie Kärcher 2 în 1 XXL, împreună cu tuburile de extensie, permite utilizatorilor să mențină o poziție verticală și relaxată atunci când curăță covoare de dimensiuni medii. Utilizată chiar pe mâner, duza poate curăța mobilierul de dimensiuni mai mari, scaunele și multe alte suprafețe textile de două ori mai repede decât o duză convențională pentru tapițerie. Acest lucru face ca duza XXL să fie accesoriul ideal pentru curățarea fără efort și în profunzimea fibrelor a covoarelor și a suprafețelor textile, într-un timp foarte scurt. Potrivită pentru aparatul Kärcher SE 3 Compact.
Caracteristici si beneficii
Potrivit pentru aspiratorul cu aspirație prin pulverizare Kärcher SE 3 Compact
Duză foarte lată
- Curăță mobilierul de dimensiuni mai mari și covoarele de două ori mai repede decât o duză convențională de extracție prin pulverizare pentru tapițerie.
- Pentru rezultate ideale de curățare în cel mai scurt timp.
Functie de spalare si aspirare
- Pentru curățarea în profunzime a tuturor tipurilor de covoare, textile și mobilier tapițat, până la fibre.
Fereastră transparentă de inspecție
- Permite un control continuu al procesului de curățare în timpul lucrului.
Tehnologia de extracție prin pulverizare dovedită Kärcher
- Pentru rezultate optime de curățare.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Cantitatea (Bucată)
|1
|Culoarea
|Negru
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,9
Domenii de intrebuintare
- Covoare
- Tapițerie