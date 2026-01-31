Duza inovatoare spray-extractie Kärcher 2 în 1 XXL, împreună cu tuburile de extensie, permite utilizatorilor să mențină o poziție verticală și relaxată atunci când curăță covoare de dimensiuni medii. Utilizată chiar pe mâner, duza poate curăța mobilierul de dimensiuni mai mari, scaunele și multe alte suprafețe textile de două ori mai repede decât o duză convențională pentru tapițerie. Acest lucru face ca duza XXL să fie accesoriul ideal pentru curățarea fără efort și în profunzimea fibrelor a covoarelor și a suprafețelor textile, într-un timp foarte scurt. Potrivită pentru aparatul Kärcher SE 3 Compact.