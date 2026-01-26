Duze de rezerva pentru T 300 / T 350
Duzele de rezerva de înaltă calitate garantează o înlocuire ușoară și sunt compatibile cu dispozitivele T-Racer T 300 / T 350.
Duzele de rezerva de înaltă calitate permit înlocuirea ușoară și sunt compatibile cu dispozitivele T-Racer T 300/350 din gama aparatelor de curatat cu presiune K 2 - K 7. Conține trei perechi de duze pentru diferite clase de performanță pentru aparate cu presiune, precum și două cleme pentru fixare.
Caracteristici si beneficii
Duza inlocuitoare
- Duzele vechi se inlocuiesc repede si simplu.
- Calitate superioara pentru o durata de serviciu lunga.
jet plat de inalta presiune
- Curatarea si indepartarea usoara si uniforma a murdariei dificile.
Curatare eficace cu presiune mare
- Dizolvare imbunatatita a murdariei si curatare eficienta
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Culoarea
|Negru
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|17 x 17 x 18