Duze inlocuitoare pentru T-Racer
Duze inlocuitoare galbene, de calitate inalta, pentru inlocuirea usoara a duzelor T-Racer. Potrivit pentru schimbarea duzelor din clasele de aparate K6 si K7 (T 300, T 400).
Caracteristici si beneficii
Duza inlocuitoare
- Duzele vechi se inlocuiesc repede si simplu.
- Durabilitate lunga si calitate crescuta
jet plat de inalta presiune
- Curatare uniforma si desprinderea murdariei cu aderenta mare
- Acoperire buna, ideala pentru curatarea suprafetelor mari
Curatare eficace cu presiune mare
- Dizolvare imbunatatita a murdariei si curatare eficienta
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Culoarea
|Negru
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|90 x 125 x 30