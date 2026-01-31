Pistolul de înaltă presiune care îți permite să cureți cu un control mai bun. Echipat cu un afișaj LED pentru afișarea valorii presiunii și a modului de aplicare a detergentului, precum și un adaptor Quick Connect. Prin răsucirea lăncii de pulverizare Vario Power, pot fi selectate nivelurile de presiune la HARD (ridicată), MEDIUM (medie) sau SOFT (mică) sau modul de aplicare a detergentului. Afișajul LED este ușor de citit în toate condițiile atmosferice. Pistolul de pulverizare este potrivit pentru toate aparatele de curățare cu înaltă presiune Kärcher Full Control din clasa K 4 până la K 5.