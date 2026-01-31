G 145 Q Full Control
Pistol de înaltă presiune cu afișaj LED pentru afișarea diferitelor valori ale presiune și modul de aplicare a detergentului. Cu Quick Connect. Pentru aparatele Kärcher Full Control de curățare cu presiune din clasele K 4 și K 5.
Pistolul de înaltă presiune care îți permite să cureți cu un control mai bun. Echipat cu un afișaj LED pentru afișarea valorii presiunii și a modului de aplicare a detergentului, precum și un adaptor Quick Connect. Prin răsucirea lăncii de pulverizare Vario Power, pot fi selectate nivelurile de presiune la HARD (ridicată), MEDIUM (medie) sau SOFT (mică) sau modul de aplicare a detergentului. Afișajul LED este ușor de citit în toate condițiile atmosferice. Pistolul de pulverizare este potrivit pentru toate aparatele de curățare cu înaltă presiune Kärcher Full Control din clasa K 4 până la K 5.
Caracteristici si beneficii
Afişaj LED uşor de citit pentru indicarea valorilor presiunii şi a modului de aplicare a detergentului
- Pentru selectarea ușoară a nivelului de presiune adecvat.
Adaptor Quick Connect
- Sistem de cuplare rapidă pentru conectarea ușoară a pistolului de pulverizare și a furtunului de înaltă presiune.
Conexiune lance
- Permite conectarea tuturor accesoriilor Karcher
Distribuire de detergent cu joasa presiune
- Aplicarea comodă a detergentului.
Protecție impotriva accesului copiilor
- Blochează declanșatorul pistolului de pulverizare.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Culoarea
|Negru
|Greutate (kg)
|0,6
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,8
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|552 x 43 x 223