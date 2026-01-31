G 180 Q PC

Caracteristici si beneficii
Conectare rapidă
  • Sistem de cuplare rapidă pentru conectarea ușoară a pistolului de pulverizare și a furtunului de înaltă presiune.
Conexiune lance
  • Permite conectarea tuturor accesoriilor Karcher
Protecție impotriva accesului copiilor
  • Sistemul de declansare al pistolului este blocat

Specificatii tehnice

Date tehnice

Culoarea Negru
Greutate (kg) 0,4
Greutate cu ambalaj (kg) 0,6
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 548 x 191 x 38
Produse compatibile