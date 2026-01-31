S6 side brushes for wet waste
Două perii laterale de măturat cu o configurație specială a periei pentru măturarea deșeurilor uscate. Potrivite pentru aparatele de măturat cu împingere S 6 până la S 6 Twin.
Periile laterale cu o configurație a perie alcătuită din peri standard și peri care sunt de trei ori mai duri, sunt ideale pentru dizlocarea și măturarea deșeurilor umede. Îți recomandăm să le utilizezi, de exemplu, pentru a mătura frunzele care s-au udat de la ploaie și sunt lipite de pământ. Periile laterale sunt potrivite pentru aparatele de măturat cu împingere S 6 până la S 6 Twin.
Caracteristici si beneficii
Configurație specială a periei care este alcătuită dintr-un amestec de peri standard și peri care sunt de trei ori mai duri
- Putere de ieşire îmbunătăţită pentru dizlocarea şi măturarea deşeurilor umede.
- Chiar și deșeurile fine sunt măturate în mod fiabil.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Cantitatea (Bucată)
|2
|Culoarea
|Negru
|Greutate (kg)
|0,3
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,6
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|290 x 290 x 61
Domenii de intrebuintare
- Poteci
- Murdărie umedă