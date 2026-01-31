Toate modelele VC 6 Cordless ourFamily și VC 7 Cordless yourMax pot fi depozitate în stația de parcare de sine stătătoare pentru a economisi spațiu și pentru a preveni căderea lor. Montarea pe perete nu este necesară. Pe lângă faptul că ține aspiratorul fără fir în loc, are și spațiu pentru accesorii. Deci, acestea sunt întotdeauna îngrijite și ordonate și întotdeauna la îndemână. Încărcătorul de baterie pentru aspirator poate fi atașat și la stația de parcare – astfel, bateria se încarcă automat când dispozitivul este parcat. Pentru a utiliza stația de parcare de sine stătătoare, este necesar un suport de perete suplimentar, care este inclus cu modelele VC 6 Cordless ourFamily și VC 7 Cordless yourMax. Acesta este atașat la stația de parcare. Domeniul de furnizare al stației de parcare nu include un suport suplimentar de perete.