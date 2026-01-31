VP 180
Caracteristici si beneficii
Economisește timp
- Nu este necesară schimbarea tijei de pulverizare
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Culoarea
|Negru
|Greutate (kg)
|0,2
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,3
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|449 x 43 x 43
Pentru pistoale mai vechi până la anul de construcție 2010 (pistol M, 96, 97): seste nevoie de un adaptor M (2.643-950.0).
Produse compatibile
Domenii de intrebuintare
- Autovehicule
- Pentru curățarea motocicletelor și a scuterelor.
- Grădină și ziduri de piatră
- Alei în jurul casei
- Garduri
- Mobilier de grădină/terasă/balcon
- Pentru curățarea aparatelor și a uneltelor de gradinărit.
- Zone din jurul casei și grădinii