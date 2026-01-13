Cuplaj cu 3 capete din alama
Conectorul de alama cu trei cai, robust, de inalta calitate pentru cuplarea a trei furtunuri. Pentru conectarea a doua furtunuri separate. Noua gama de conectoare de alama de inalta calitate de la Karcher pentru utilizarea semi-profesionala in gradina, pentru toate presiunile. Acest conector robust, de inalta calitate este extrem de durabil si adecvat pentru utilizare intensa. Irigarea cu Karcher este metoda inteligenta de irigare!
Caracteristici si beneficii
Cupla cu trei cai
- Cuplare rapida a trei piese de furtun, permitand doua linii independente
Realizata din alama
- Piesa de cuplare durabila, de inalta calitate
Sistem cu prindere rapida
- Potrivit pentru toate marcile cunoscute
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Culoarea
|Negru
|Greutate (kg)
|0,1
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,1
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|15 x 55 x 60