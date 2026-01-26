PrimoFlex® hose 1/2" - 30 m

Furtun de grădină de calitate PrimoFlex® (1/2") ultra-durabil și rezistent la lovituri. 30 m lungime. Cu armătură țesută rezistentă la presiune. Nu conține substanțe nocive pentru sănătate. Presiune de rupere: 24 bar. Rezistență la temperaturi ridicate de la 0 la +40 °C.

Furtunul de calitate PrimoFlex®, cu un diametru de 1/2" și o lungime de 30 m, este perfect pentru udarea suprafețelor și grădinilor mici și mari. Furtunul de grădină în trei straturi, cu armătură țesută rezistentă la presiune, nu conține ftalați (< 0,1%), cadmiu, bariu și plumb - ceea ce înseamnă că nu conține absolut nicio substanță dăunătoare pentru sănătatea umană. Stratul exterior anti-UV rezistent la intemperii si protejează materialul, iar stratul intermediar opac previne acumularea de alge în interiorul furtunului. Presiunea de rupere este de 24 bar. De asemenea, furtunul se remarcă printr-o rezistență impresionantă la temperaturi cuprinse între 0 și +40 °C. Asigurăm o garanție de 12 ani pentru acest furtun de grădină. Furtunurile de grădină din linia de udare Kärcher sunt excepțional de flexibile, robuste și rezistente la îndoituri. Avantajele sunt evidente: durată de viață lungă și manevrare ușoară. Kärcher: Alegerea înțeleaptă pentru nevoile dumneavoastră privind irigarea.

Caracteristici si beneficii
12 ani garantie
  • Durata lunga de viata.
3 straturi
  • Rezistenta la rasuciri
Presiune maxima suportata :24 bar
  • Robustețe garantată
Furtun de grădină manual cu armare din țesut dur
  • Pentru a facilita utilizarea.
Rezistență la temperaturi ridicate de la 0 la +40 °C
  • Robustețe garantată
Fara cadmiu, bariu si plumb
  • Nu presupune riscuri pentru sanatate sau pentru mediu
Stratul median opac nu permite formarea algelor în furtun
  • Robustete si durata lunga de viata garantate
Furtun de gradina de calitate cu continut de ftalati < 0,1%
  • Nu presupune riscuri pentru sanatate sau pentru mediu
Strat exterior anti UV si rezistent la intemperii
  • Robustețe garantată

Specificatii tehnice

Date tehnice

Diametru 1/2″
Lungime furtun (m) 30
Culoarea Galben
Greutate (kg) 3,3
Greutate cu ambalaj (kg) 3,4
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 270 x 270 x 170
PrimoFlex® hose 1/2" - 30 m
Produse compatibile
Domenii de intrebuintare
  • Udarea grădinii
  • Pentru irigarea grădinilor cu suprafețe mari
  • Pentru udarea plantelor în ghiveci
  • Pentru stropirea plantelor ornamentale (cu suprafață mică, individuale, plante de ghiveci)
  • Pentru curățarea aparatelor și a uneltelor de gradinărit.