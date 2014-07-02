Set cu suport pentru furtun, furtunul de alimentare perfect pentru aparatele de spalat cu presiune. Setul cu furtun cuprinde agatatoare furtun, 15 m furtun PrimoFlex® (1/2 "), o duză, un adaptor G1 robinet cu reductie G3 / 4 , un conector de furtun universal și un conector de furtun universal, cu Aqua Stop. Furtunurile de grădină din seria de udare Kärcher sunt extrem de flexibile, robuste și rezistente la răsucire. O formulă câștigătoare:. Durată lungă de viață, plus o manipulare ușoară este egal cu o ingrijire fara egal a gradinii. Kärcher: alegerea înțeleaptă pentru nevoile dvs. de udare.