Set furtunuri 15m, cu suport pentru perete
Set furtun, cu carlig agatare - Primo Flex 15 m ( 1/2'), duza, adaptor de robinetG1 cu reductor 3/4, conector furtun universal și conector furtun universal cu Aqua Stop.
Set cu suport pentru furtun, furtunul de alimentare perfect pentru aparatele de spalat cu presiune. Setul cu furtun cuprinde agatatoare furtun, 15 m furtun PrimoFlex® (1/2 "), o duză, un adaptor G1 robinet cu reductie G3 / 4 , un conector de furtun universal și un conector de furtun universal, cu Aqua Stop. Furtunurile de grădină din seria de udare Kärcher sunt extrem de flexibile, robuste și rezistente la răsucire. O formulă câștigătoare:. Durată lungă de viață, plus o manipulare ușoară este egal cu o ingrijire fara egal a gradinii. Kärcher: alegerea înțeleaptă pentru nevoile dvs. de udare.
Caracteristici si beneficii
Furtun 1/2" - 15m PrimoFlex®
Ideal de folosit ca si furtun de alimentare, pentru un aparat de curatat cu inalta presiune
Sistem cu prindere rapida
- Potrivit pentru toate marcile cunoscute
Suport pentru furtun
- Pentru depozitare practica
Pulverizator cu lance ajustabila
- Tipul de stropire poate fi modificat de la dur pana la moale
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Diametru
|1/2″
|Lungime furtun (m)
|15
|Dimensiune filet
|G1
|Culoarea
|Galben
|Greutate (kg)
|2
|Greutate cu ambalaj (kg)
|2,1
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|260 x 260 x 110
Atunci când conectați aceste produse la rețeaua de apă potabilă, trebuie să respectați cerințele din EN 1717. Dacă este necesar, adresați-vă specialistului sanitar.
Echipament
- Model de pulverizare: jet conic
- Model de pulverizare: jet punct