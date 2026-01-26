Pudră de decalcifiere RM 511 6x17g, 17g

Decalcifiere eficientă a aparatelor de curățat cu aburi și a altor dispozitive cu apă fierbinte, cum ar fi ceainicele și mașinile de cafea - pentru o durată lungă de viață și un consum redus de energie.

Specificatii tehnice

Date tehnice

Dimensiunea ambalajului (g) 6 x 17
Unitate ambalare (Bucată) 15
Greutate cu ambalaj (kg) 0,1
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 205 x 125 x 20
Pudră de decalcifiere RM 511 6x17g, 17g
Pudră de decalcifiere RM 511 6x17g, 17g
Domenii de intrebuintare
  • Decalcifiant pentru aparatele de curățat cu aburi Kärcher
  • Decalcifiant pentru aparate de cafea, fierbătoare etc.