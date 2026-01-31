Detergent concentrat pentru terase 500ml, 500ml
Solutie pentru curatarea teraselor, balcoanelor din lemn sau piatra. Îndepărtează uleiul, grăsimea, praful și funinginea. Produce 5 l de detergent diluat.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Dimensiunea ambalajului (ml)
|500
|Unitate ambalare (Bucată)
|8
|Greutate (kg)
|0,5
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,6
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|70 x 70 x 240
Produs
- Solutie concentrata potrivita pentru utilizarea cu aparatele de curatat cu inalta presiune de la Kärcher
- Indeparteaza murdariri tipice precum ulei, grasime, cu continut mineral, din emisiuni, funingine
- Formula saraca in spuma
- Acțiune de curățare deosebit de blândă
- Pentru utilizare manuala
- Conceput pentru dispozitivele Kärcher cu compatibilitate garantată a materialelor
- Sticla este fabricată din 100% plastic reciclat
- Fabricat în Germania
Avertismente si recomandari de siguranta, in conformitate cu directivele CE
- H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor.
- P101 Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului.
- P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
- P264 Spălaţi-vă bine după utilizare.
- P305 + P351 + P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.
- P337 + P313 Dacă iritarea ochilor persistă: consultaţi medicul.
Produse compatibile
- K 3 Horizontal Plus
- K 3 Horizontal Plus Home
- K 3 Power Control
- K 3 Power Control Car & Home
- K 3 Power Control Home
- K 3 Power Control Home T5
- K 3 Premium Power Control
- K 4 Comfort Premium
- K 4 Comfort Premium Car & Home
- K 4 Comfort Premium Home
- K 4 Comfort Premium Veranda
- K 5 Comfort Premium
- K 5 Comfort Premium Car
- K 5 Comfort Premium Car & Home
- K 5 Comfort Premium Connect
- K 5 Comfort Premium Connect Home
- K 5 Comfort Premium Garden
- K 5 Comfort Premium Home
- K 7 Comfort Premium
- K 7 Comfort Premium Connect
- K 7 Comfort Premium Connect Car&Home
- K 7 Comfort Premium Connect Facade
- K 7 Comfort Premium Home
- K 7 Pro Comfort Premium Connect Home
- K Mini
- Recipient pentru pulverizat
Domenii de intrebuintare
- Balcoane
- Podele din piatra
- Podele lemn
- Ferestre și suprafațe din sticlă
- Metal