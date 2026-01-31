Detergent concentrat pentru terase 500ml, 500ml

Solutie pentru curatarea teraselor, balcoanelor din lemn sau piatra. Îndepărtează uleiul, grăsimea, praful și funinginea. Produce 5 l de detergent diluat.

Specificatii tehnice

Date tehnice

Dimensiunea ambalajului (ml) 500
Unitate ambalare (Bucată) 8
Greutate (kg) 0,5
Greutate cu ambalaj (kg) 0,6
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 70 x 70 x 240
Produs
  • Solutie concentrata potrivita pentru utilizarea cu aparatele de curatat cu inalta presiune de la Kärcher
  • Indeparteaza murdariri tipice precum ulei, grasime, cu continut mineral, din emisiuni, funingine
  • Formula saraca in spuma
  • Acțiune de curățare deosebit de blândă
  • Pentru utilizare manuala
  • Conceput pentru dispozitivele Kärcher cu compatibilitate garantată a materialelor
  • Sticla este fabricată din 100% plastic reciclat
  • Fabricat în Germania
Detergent concentrat pentru terase 500ml, 500ml
Avertismente si recomandari de siguranta, in conformitate cu directivele CE
  • H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor.
  • P101 Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului.
  • P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
  • P264 Spălaţi-vă bine după utilizare.
  • P305 + P351 + P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.
  • P337 + P313 Dacă iritarea ochilor persistă: consultaţi medicul.
Domenii de intrebuintare
  • Balcoane
  • Podele din piatra
  • Podele lemn
  • Ferestre și suprafațe din sticlă
  • Metal