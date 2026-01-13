Detergent pentru piatra si fatade, 5l

Indeparteaza fara efort uleiul, grasimea, funinginea, praful si murdaria cauzate de depunerea prafului. Cu o formula complexa si protectoare pastreaza suprafetele curate mai mult timp impiedicand depunerea murdariei. Pentru utilizarea la fatade si pereti din piatra, terase si alte suprafete din piatra.