Detergent pentru piatra si fatade, 5l
Indeparteaza fara efort uleiul, grasimea, funinginea, praful si murdaria cauzate de depunerea prafului. Cu o formula complexa si protectoare pastreaza suprafetele curate mai mult timp impiedicand depunerea murdariei. Pentru utilizarea la fatade si pereti din piatra, terase si alte suprafete din piatra.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Dimensiunea ambalajului (l)
|5
|Unitate ambalare (Bucată)
|1
|Greutate (kg)
|5
|Greutate cu ambalaj (kg)
|5,4
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|192 x 145 x 248
Domenii de intrebuintare
- Terasa
- Fatade din aluminiu
- Suprafețe din piatră
- Grădină și ziduri de piatră