Recipient pentru pulverizat, 1l
Pompa de pulverizare Karcher pentru aplicarea cu usurinta a detergentilor si solutiilor de ingrijire. Posibilitate de reglare variabila a jetului de pulverizare si a unghiului de pulverizare.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Dimensiunea ambalajului (l)
|1
|Unitate ambalare (Bucată)
|3
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,6
Detergenti
Găsește piese de schimb
