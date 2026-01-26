Recipient pentru pulverizat, 1l

Pompa de pulverizare Karcher pentru aplicarea cu usurinta a detergentilor si solutiilor de ingrijire. Posibilitate de reglare variabila a jetului de pulverizare si a unghiului de pulverizare.

Specificatii tehnice

Date tehnice

Dimensiunea ambalajului (l) 1
Unitate ambalare (Bucată) 3
Greutate cu ambalaj (kg) 0,6
