Solutie pentru curatat mase plastice, 5 litri, 5l

Pentru curatarea temeinica a mobilierului de gradina, ramelor ferestrelor din PVC, leaganele pentru copii si alte suprafețe din plastic. Foarte eficient si protectiv pentru material.

Specificatii tehnice

Dimensiunea ambalajului (l) 5
Unitate ambalare (Bucată) 1
Greutate cu ambalaj (kg) 5,3
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 200 x 150 x 260
Produs
  • Puternic, intens si cu actiune blanda
  • Curata, protejeaza si intretine mobilierul de gradina, aparatele de gradina, cadrele de ferestre din material sintetic si alte suprafete din materiale sintetice.
  • Pentru curatarea tuturor suprafetelor sensibile din material sintetic, utilizabil universal
  • Dizolvare eficientă a uleiului, grasimilor și a petelor minerale.
  • Utilizare manuala
  • Agent de curățare gata pentru utilizare (RTU)
  • Curățare rapidă și eficientă în combinație cu un aparat de curățat cu înaltă presiune Kärcher
  • Conceput pentru dispozitivele Kärcher cu compatibilitate garantată a materialelor
  • Fabricat în Germania
Domenii de intrebuintare
  • Pentru curățarea aparatelor și a uneltelor de gradinărit.
  • Mobilier de grădină/terasă/balcon
  • Plastic
