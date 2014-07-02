Solutie pentru curatat mase plastice, 5 litri, 5l
Pentru curatarea temeinica a mobilierului de gradina, ramelor ferestrelor din PVC, leaganele pentru copii si alte suprafețe din plastic. Foarte eficient si protectiv pentru material.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Dimensiunea ambalajului (l)
|5
|Unitate ambalare (Bucată)
|1
|Greutate cu ambalaj (kg)
|5,3
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|200 x 150 x 260
Produs
- Puternic, intens si cu actiune blanda
- Curata, protejeaza si intretine mobilierul de gradina, aparatele de gradina, cadrele de ferestre din material sintetic si alte suprafete din materiale sintetice.
- Pentru curatarea tuturor suprafetelor sensibile din material sintetic, utilizabil universal
- Dizolvare eficientă a uleiului, grasimilor și a petelor minerale.
- Utilizare manuala
- Agent de curățare gata pentru utilizare (RTU)
- Curățare rapidă și eficientă în combinație cu un aparat de curățat cu înaltă presiune Kärcher
- Conceput pentru dispozitivele Kärcher cu compatibilitate garantată a materialelor
- Fabricat în Germania
Produse compatibile
- K 3 Horizontal Plus
- K 3 Horizontal Plus Home
- K 3 Power Control
- K 3 Power Control Car & Home
- K 3 Power Control Home
- K 3 Power Control Home T5
- K 3 Premium Power Control
- K 4 Comfort Premium
- K 4 Comfort Premium Car & Home
- K 4 Comfort Premium Home
- K 4 Comfort Premium Veranda
- K 5 Comfort Premium
- K 5 Comfort Premium Car
- K 5 Comfort Premium Car & Home
- K 5 Comfort Premium Connect
- K 5 Comfort Premium Connect Home
- K 5 Comfort Premium Garden
- K 5 Comfort Premium Home
- K 7 Comfort Premium
- K 7 Comfort Premium Connect
- K 7 Comfort Premium Connect Car&Home
- K 7 Comfort Premium Connect Facade
- K 7 Comfort Premium Home
- K 7 Pro Comfort Premium Connect Home
- K Mini
- Recipient pentru pulverizat
Domenii de intrebuintare
- Pentru curățarea aparatelor și a uneltelor de gradinărit.
- Mobilier de grădină/terasă/balcon
- Plastic