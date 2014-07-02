Detergent pentru suprafete din lemn, 5l
Solutie de curatare pentru toate suprafetele de lemn tratate sau netratate rezistente la apa precum mobilierul de gradina, pardoseala din lemn si terase. Foarte eficient si protectiv pentru material.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Dimensiunea ambalajului (l)
|5
|Unitate ambalare (Bucată)
|1
|Greutate (kg)
|5
|Greutate cu ambalaj (kg)
|5,5
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|192 x 145 x 248
Produs
- Pentru curatarea tuturor suprafetelor din lemn sensibile si rezistente la apa, utilizabil universal
- Indeparteaza murdariri cu ulei, grasimi si minerale
- Elimina algele, funinginea sau reziduurile minerale
- Curățare rapidă și eficientă în combinație cu un aparat de curățat cu înaltă presiune Kärcher
- Deosebit de bland cu materialele
- Valoarea pH cca 9 solutia concentrata
- Agent de curățare gata pentru utilizare (RTU)
- Poate fi utilizat și manual
- Conceput pentru dispozitivele Kärcher cu compatibilitate garantată a materialelor
- Fabricat în Germania
Avertismente si recomandari de siguranta, in conformitate cu directivele CE
- P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
- EUH 210 Fişa cu date de securitate disponibilă la cerere.
Produse compatibile
- K 3 Horizontal Plus
- K 3 Horizontal Plus Home
- K 3 Power Control
- K 3 Power Control Car & Home
- K 3 Power Control Home
- K 3 Power Control Home T5
- K 3 Premium Power Control
- K 4 Comfort Premium
- K 4 Comfort Premium Car & Home
- K 4 Comfort Premium Home
- K 4 Comfort Premium Veranda
- K 5 Comfort Premium
- K 5 Comfort Premium Car
- K 5 Comfort Premium Car & Home
- K 5 Comfort Premium Connect
- K 5 Comfort Premium Connect Home
- K 5 Comfort Premium Garden
- K 5 Comfort Premium Home
- K 7 Comfort Premium
- K 7 Comfort Premium Connect
- K 7 Comfort Premium Connect Car&Home
- K 7 Comfort Premium Connect Facade
- K 7 Comfort Premium Home
- K 7 Pro Comfort Premium Connect Home
- K Mini
- Recipient pentru pulverizat
Domenii de intrebuintare
- Podele lemn
- Terasa
- Mobilier de grădină/terasă/balcon