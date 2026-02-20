Detergent auto concentrat 500ml, 500ml

Specificatii tehnice

Date tehnice

Dimensiunea ambalajului (ml) 500
Unitate ambalare (Bucată) 8
Greutate (kg) 0,5
Greutate cu ambalaj (kg) 0,6
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 70 x 70 x 240
Produse compatibile
Domenii de intrebuintare
  • Plastic
  • Ferestre și suprafațe din sticlă
  • Suprafețe vopsite
  • Cromat
Accesorii