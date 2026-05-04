Detergent natural concentrat pentru biciclete RM 640N, 500ml
Detergent concentrat pentru biciclete, destinat aplicării cu duza de spumare ale aparatelor de curățat cu presiune medie și scăzută Kärcher.
Detergent concentrat RM 640N pentru biciclete, realizat din peste 99% ingrediente regenerabile și de origine naturală, care produce 2 litri de detergent pentru aplicare manuală. Ideal pentru aplicarea cu duza de spumare al aparatelor de curățat cu presiune medie și scăzută Kärcher. Concentratul poate fi folosit pentru a reumple sticla de pulverizare de patru ori. Acest concentrat a fost facut special pentru curățarea bicicletelor de specialitate (de exemplu, biciclete electrice, mountain bike-uri sau biciclete de șosea). Formula a fost testată pentru compatibilitatea cu materialele și este potrivită pentru materiale delicate, cum ar fi carbonul, aluminiul sau cauciucul. Are un efect puternic de dizolvare a murdăriei, dar se clătește ușor, pentru o aplicare economică a apei.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Dimensiunea ambalajului (ml)
|500
|Unitate ambalare (Bucată)
|8
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,4
Video