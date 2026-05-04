Detergent natural pentru biciclete RM 640N RTU, 500ml

Pentru o bicicletă complet curățată, de la jantă până la ghidon: formula este delicată cu materialele, special dezvoltată pentru biciclete și bazată pe ingrediente regenerabile.

Detergent RM 640N RTU pentru curățarea manuală a bicicletelor. Ușor și eficient de utilizat, cu un cap de pulverizare ergonomic și o sticlă compactă de 0,5 litri. Formula realizată din ingrediente regenerabile și de origine naturală conferă bicicletei un nou luciu. Detergentul a fost special dezvoltat pentru curățarea zilnică a bicicletelor, inclusiv a bicicletelor electrice, mountain bike-urilor și bicicletelor de șosea. Este delicat cu materialele și potrivit pentru componentele din carbon, aluminiu, cauciuc sau alte materiale delicate. Detergentul se clătește ușor, ceea ce ajută la economisirea apei în utilizarea zilnică.

Date tehnice

Dimensiunea ambalajului (ml) 500
Unitate ambalare (Bucată) 8
Greutate cu ambalaj (kg) 0,4
  • Cu peste 99% ingrediente de origine naturală, formula îndepărtează în mod fiabil murdăria întâlnită în mod obișnuit pe biciclete, cum ar fi praful, noroiul, etc.
  • Detergentul nu conține acizi, solvenți, coloranți, parfumuri sau silicon
  • Compatibilitate testată pentru materiale de carbon, aluminiu, cauciuc, etc.
  • Agenții tensioactivi utilizați sunt 100% pe bază de plante și nu conțin agenți tensioactivi pe bază de ulei mineral
  • Sticla este fabricată din 100% plastic reciclat
  • Cap de pulverizare ergonomic pentru aplicare uniformă, extinsă și consum redus
Avertismente si recomandari de siguranta, in conformitate cu directivele CE
  • P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Domenii de intrebuintare
  • Biciclete