Detergent natural pentru biciclete RM 640N RTU, 500ml
Pentru o bicicletă complet curățată, de la jantă până la ghidon: formula este delicată cu materialele, special dezvoltată pentru biciclete și bazată pe ingrediente regenerabile.
Detergent RM 640N RTU pentru curățarea manuală a bicicletelor. Ușor și eficient de utilizat, cu un cap de pulverizare ergonomic și o sticlă compactă de 0,5 litri. Formula realizată din ingrediente regenerabile și de origine naturală conferă bicicletei un nou luciu. Detergentul a fost special dezvoltat pentru curățarea zilnică a bicicletelor, inclusiv a bicicletelor electrice, mountain bike-urilor și bicicletelor de șosea. Este delicat cu materialele și potrivit pentru componentele din carbon, aluminiu, cauciuc sau alte materiale delicate. Detergentul se clătește ușor, ceea ce ajută la economisirea apei în utilizarea zilnică.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Dimensiunea ambalajului (ml)
|500
|Unitate ambalare (Bucată)
|8
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,4
Produs
- Cu peste 99% ingrediente de origine naturală, formula îndepărtează în mod fiabil murdăria întâlnită în mod obișnuit pe biciclete, cum ar fi praful, noroiul, etc.
- Detergentul nu conține acizi, solvenți, coloranți, parfumuri sau silicon
- Compatibilitate testată pentru materiale de carbon, aluminiu, cauciuc, etc.
- Agenții tensioactivi utilizați sunt 100% pe bază de plante și nu conțin agenți tensioactivi pe bază de ulei mineral
- Sticla este fabricată din 100% plastic reciclat
- Cap de pulverizare ergonomic pentru aplicare uniformă, extinsă și consum redus
Avertismente si recomandari de siguranta, in conformitate cu directivele CE
- P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
Produse compatibile
- Aparat de spălat cu presiune joasa KHB 4-18 Plus Battery Set
- K 2 Classic
- K 2 Horizontal VPS Home
- K 2 Power Control
- K 2 Power Control Home
- K 2 Premium FJ BB
- K 2 Premium FJ Home BB
- K 2 Premium Horizontal VPS Home
- K 2 Universal Edition
- K 3 Car
- K 3 Classic
- K 3 Classic Car
- K 3 FJ BB
- K 3 FJ Home BB
- K 3 Horizontal Plus
- K 3 Horizontal Plus Home
- K 3 Power Control
- K 3 Power Control Car & Home
- K 3 Power Control Home
- K 3 Power Control Home T5
- K 4 Classic
- K 4 Classic Car
- K 4 Classic Home
- K 4 Comfort Premium
- K 4 Comfort Premium Car & Home
- K 4 Comfort Premium Home
- K 4 Comfort Premium Veranda
- K 4 FJ BB
- K 4 FJ Home BB
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Car & Home
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Power Control Go!Further
- K 4 WCM
- K 4 WCM Premium
- K 4 WCM Premium Home
- K 5 Classic
- K 5 Classic Home
- K 5 Comfort Premium
- K 5 Comfort Premium Car
- K 5 Comfort Premium Car & Home
- K 5 Comfort Premium Connect
- K 5 Comfort Premium Connect Home
- K 5 Comfort Premium Garden
- K 5 Comfort Premium Home
- K 5 FJ BB
- K 5 FJ Home BB
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Car & Home
- K 5 Power Control Flex Home
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Flex Home
- K 5 WCM
- K 5 WCM Premium
- K 5 WCM Premium Home
- K 6 Comfort Premium
- K 6 Comfort Premium Home
- K 6 Special
- K 7 Comfort Premium
- K 7 Comfort Premium Car & Home
- K 7 Comfort Premium Connect
- K 7 Comfort Premium Connect Car&Home
- K 7 Comfort Premium Connect Facade
- K 7 Comfort Premium Home
- K 7 Power Flex
- K 7 Premium Power Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Pro Comfort Premium Connect Home
- K 7 Smart Control Flex Home T5 Black
- K 7 WCM
- K 7 WCM Car&Home BB
- K 7 WCM FJ
- K 7 WCM FJ Home BB
- K 7 WCM Premium Home
- K Mini
- K Silent eco!Booster
- KHB 4-18 Battery
- KHB 4-18 Battery Set
- OC 3 Foldable
- OC 4
- OC 4 + Adventure
- OC 4 + Bike Kit
- OC 4 + Pet Kit
- OC 6-18
- OC 6-18 Battery Set
- OC 6-18 Premium
- OC 6-18 Premium Battery Set
- OC 7-18 Handheld
- OC 7-18 Handheld Battery Set
- OC Handheld Compact
- OC Handheld Compact Adventure
- OC Handheld Compact BA
- Aparat de spălat cu presiune joasa KHB 4-18 Plus
- Aparatul de spalat cu presiune medie KHB 5
- G 4.10 M
- G 7.10 M
- G 7.180
- K 2 Basic
- K 2 Car
- K 2 Compact
- K 2 Full Control
- K 2 Full Control Home
- K 2 Horizontal VPS
- K 2 Premium
- K 2 Premium Full Control
- K 2 Premium Full Control Car
- K 2 Premium Full Control Home
- K 2 Premium Horizontal VPS
- K 2 Premium Power Control
- K 2 Universal Edition
- K 2 Universal Edition OJ*EU
- K 3
- K 3 Compact
- K 3 Compact Car *EU
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Car
- K 3 Full Control Home T150 *EU
- K 3 Full Control Home T350
- K 3 Home T 150
- K 3 Premium
- K 3 Premium Full Control
- K 3 Premium Home T150
- K 3 Premium Power Control
- K 3 Premium Power Control Home
- K 4
- K 4 Basic Car
- K 4 Compact
- K 4 Compact Home
- K 4 Compact UM
- K 4 Compact UM Car *EU
- K 4 eco!ogic House T250 *EU
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Car
- K 4 Full Control Home
- K 4 Full Control Home Wood
- K 4 Full Control Premium Home
- K 4 Home *EU
- K 4 Power Control
- K 4 Power Control Car
- K 4 Power Control Car & Home
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Home
- K 4 Power Control Home Wood
- K 4 Premium *EU
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Home
- K 4 Premium Power Control
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex Home
- K 4 Premium Power Control Home
- K 4 Silent Home
- K 5
- K 5 Compact
- K 5 Compact Car & Home
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Home
- K 5 Full Control Plus
- K 5 Full Control Premium Home
- K 5 Home
- K 5 Power Control
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Edition
- K 5 Power Control Home
- K 5 Power Control Home & Brush
- K 5 Power Control Home & Brush AE
- K 5 Premium
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Plus
- K 5 Premium Full Control Plus Home
- K 5 Premium Home
- K 5 Premium Power Control
- K 5 Premium Power Control Flex
- K 5 Premium Power Control Flex Home
- K 5 Premium Power Control Home
- K 5 Premium Smart Control
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Flex eco!B
- K 5 Premium Smart Control Home
- K 5 Premium eco!ogic Home
- K 5 Smart Control
- K 5 Smart Control Flex eco!Booster
- K 5 Smart Control Home
- K 7
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home
- K 7 Full Control Home
- K 7 Full Control Plus
- K 7 Full Control Plus Home
- K 7 Home
- K 7 Power
- K 7 Power Control Flex eco!Booster
- K 7 Power Flex Home
- K 7 Power Home
- K 7 Premium
- K 7 Premium Full Control Plus
- K 7 Premium Full Control Plus Flex Ultra Foam Kit
- K 7 Premium Full Control Plus Home
- K 7 Premium Home
- K 7 Premium Power
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Power Home
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Premium Smart Control Anti-Twist Fle
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Flex Home FJ
- K 7 Premium Smart Control Flex eco!B
- K 7 Premium Smart Control Home
- K 7 Premium eco!ogic Home
- K 7 Smart Control
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 Smart Control Flex Home
- K 7 Smart Control Home
- K 7 WCM Premium
- K Mini Plus
- K Premiun Home
- K Silent Anniversary Edition
- KHB 6 Battery
- KHB 6 Battery Set
- KHB 6 Plus Battery Set MJ
- OC 3
- OC 3 + Adventure
- OC 3 + Bike
- OC 3 + Pet
- OC 3 Bike Box
- OC 3 Pet Box
- OC 3 Plus
- OC 3 Plus Car
Domenii de intrebuintare
- Biciclete