Solutie Premium pentru curatat jante RM 667** 0,5l, 500ml

Cu putere maximă de curățare și formulă rapidă de acțiune. Ajută la îndepărtarea tuturor tipurilor de murdărie de pe jante. Modificarea culorii indică faptul ca solutia actioneaza.

Putere maximă de curățare și formula rapidă împotriva tuturor murdăriilor, de pe toate tipurile de jante obișnuite. Modificarea inteligentă a culorii indică timpul de lucru activ al solutiei de curățare.

Specificatii tehnice

Date tehnice

Dimensiunea ambalajului (ml) 500
Unitate ambalare (Bucată) 8
Greutate cu ambalaj (kg) 0,6
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 70 x 100 x 245
  • Jante