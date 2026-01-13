Detergent universal RM 555, 5l
Solutie de curatat universala, eficienta. Indeparteaza fara efort uleiul, grasimea si murdaria. Ideala pentru mobilierul de gradina, autovehicule, fatade si toate suprafetele rezistente la apa.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Dimensiunea ambalajului (l)
|5
|Unitate ambalare (Bucată)
|1
|Greutate (kg)
|5,2
|Greutate cu ambalaj (kg)
|5,4
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|192 x 145 x 248
- Zone din jurul casei și grădinii
- Autovehicule