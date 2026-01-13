Detergent universal RM 626, 1l

Curatitor universal puternic (sticla de 1 litru) pentru folosirea aparatului de curatare cu inalta presiune Kärcher din generatia noua (X-Range) cu sistemul conecteaza si curata : Inserare usoara si extragere prin aparatul de curatare cu inalta presiune. Ideal pentru curatarea casei si a gradinii, pentru spalarea masinii si a toate suprafetelor rezistente la apa. Indeparteaza ulei, grasimi si mizerii metalice ingrijind materialul.

Specificatii tehnice

Date tehnice

Dimensiunea ambalajului (l) 1
Unitate ambalare (Bucată) 6
Greutate (kg) 1
Greutate cu ambalaj (kg) 1,2
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 100 x 100 x 215
