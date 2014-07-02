Solutie pentru protejarea textilelor Care Tex RM 762, 500ml
Solutie deosebit de eficienta, asigurand protectie indelungata pentru toate prelatele din material textil. Covoarele, tapiteria si scaunele de masini sunt acoperite cu o pelicula de protectie care ajuta la prevenirea acumularii murdariei. Prin urmare, murdaria poate fi aspirata mai usor si mai in profunzime.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Dimensiunea ambalajului (ml)
|500
|Unitate ambalare (Bucată)
|8
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,5
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|65 x 65 x 210
Domenii de intrebuintare
- Covor
- Covoare
- Tapițerie
- Scaune auto