Solutie pentru protejarea textilelor Care Tex RM 762, 500ml

Solutie deosebit de eficienta, asigurand protectie indelungata pentru toate prelatele din material textil. Covoarele, tapiteria si scaunele de masini sunt acoperite cu o pelicula de protectie care ajuta la prevenirea acumularii murdariei. Prin urmare, murdaria poate fi aspirata mai usor si mai in profunzime.