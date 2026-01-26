Detergent concentrat multisuprafete RM 508, 500ml
Detergentul concentrat multisuprafete RM 508 poate fi utilizat în toată casa, cu uscare rapidă și fără urme și este potrivit pentru toate suprafețele rezistente la apă.
Pentru suprafețe strălucitoare în întreaga casă: detergentul concentrat multisuprafete RM 508, poate fi utilizat în întreaga casa și îndepărtează eficient grăsimile și depunerile, cum ar fi petele de la alimente. Detergentul concentrat obține rezultate de curățare rapid, pe toate suprafețele rezistente la apă, cum ar fi blaturi din bucatarie, gresie, podele și mobilier.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Dimensiunea ambalajului (ml)
|500
|Unitate ambalare (Bucată)
|8
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,6
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|65 x 65 x 210
- Curatarea suprafetelor