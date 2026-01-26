Pentru suprafețe strălucitoare în întreaga casă: detergentul concentrat multisuprafete RM 508, poate fi utilizat în întreaga casa și îndepărtează eficient grăsimile și depunerile, cum ar fi petele de la alimente. Detergentul concentrat obține rezultate de curățare rapid, pe toate suprafețele rezistente la apă, cum ar fi blaturi din bucatarie, gresie, podele și mobilier.