Detergent concentrat multisuprafete RM 508, 500ml

Detergentul concentrat multisuprafete RM 508 poate fi utilizat în toată casa, cu uscare rapidă și fără urme și este potrivit pentru toate suprafețele rezistente la apă.

Pentru suprafețe strălucitoare în întreaga casă: detergentul concentrat multisuprafete RM 508, poate fi utilizat în întreaga casa și îndepărtează eficient grăsimile și depunerile, cum ar fi petele de la alimente. Detergentul concentrat obține rezultate de curățare rapid, pe toate suprafețele rezistente la apă, cum ar fi blaturi din bucatarie, gresie, podele și mobilier.

Specificatii tehnice

Date tehnice

Dimensiunea ambalajului (ml) 500
Unitate ambalare (Bucată) 8
Greutate cu ambalaj (kg) 0,6
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 65 x 65 x 210
Domenii de intrebuintare
  • Curatarea suprafetelor