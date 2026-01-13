Detergent concentrat RM 500 pentru curatarea suprafetelor din sticla, 500ml

Pentru curatarea fara urme a suprafetelor din sticla si oglinda. Indeparteaza petele dificil de curatat, precum pelicule de grasime, insecte si depuneri de substante de la poluare.

Specificatii tehnice

Date tehnice

Dimensiunea ambalajului (ml) 500
Unitate ambalare (Bucată) 8
Greutate cu ambalaj (kg) 0,6
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 65 x 65 x 210
Produs
  • Curățare fără urme
  • Deosebit de bland cu materialele
  • Parfum plăcut și proaspăt
  • Capacitate bună de umezire
  • Poate fi utilizat și manual
  • Conceput pentru dispozitivele Kärcher cu compatibilitate garantată a materialelor
  • Sticla este fabricată din 100% plastic reciclat
  • Fabricat în Germania
Detergent concentrat RM 500 pentru curatarea suprafetelor din sticla, 500ml
Avertismente si recomandari de siguranta, in conformitate cu directivele CE
  • H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor.
  • P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
  • P280 Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/echipament de protecţie a ochilor/ echipament de protecţie a feţei.
  • P264 Spălaţi-vă bine după utilizare.
  • P305 + P351 + P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.
  • P337 + P313 Dacă iritarea ochilor persistă: consultaţi medicul.
Domenii de intrebuintare
  • Ferestre și suprafațe din sticlă
  • Geamuri cu grilaj
  • Oglinzi
  • Mese de sticlă
  • Cabine de duș din sticlă