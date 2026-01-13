Detergent concentrat RM 500 pentru curatarea suprafetelor din sticla, 500ml
Pentru curatarea fara urme a suprafetelor din sticla si oglinda. Indeparteaza petele dificil de curatat, precum pelicule de grasime, insecte si depuneri de substante de la poluare.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Dimensiunea ambalajului (ml)
|500
|Unitate ambalare (Bucată)
|8
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,6
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|65 x 65 x 210
Produs
- Curățare fără urme
- Deosebit de bland cu materialele
- Parfum plăcut și proaspăt
- Capacitate bună de umezire
- Poate fi utilizat și manual
- Conceput pentru dispozitivele Kärcher cu compatibilitate garantată a materialelor
- Sticla este fabricată din 100% plastic reciclat
- Fabricat în Germania
Avertismente si recomandari de siguranta, in conformitate cu directivele CE
- H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor.
- P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
- P280 Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/echipament de protecţie a ochilor/ echipament de protecţie a feţei.
- P264 Spălaţi-vă bine după utilizare.
- P305 + P351 + P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.
- P337 + P313 Dacă iritarea ochilor persistă: consultaţi medicul.
Domenii de intrebuintare
- Ferestre și suprafațe din sticlă
- Geamuri cu grilaj
- Oglinzi
- Mese de sticlă
- Cabine de duș din sticlă