Pachet promotional: Solutie concentrata pentru curățarea geamurilor RM 500. Ediție limitată 750 ml, 750ml

Pachet promotional 750 ml: detergent pentru curatarea fara urme a suprafetelor din sticla. Indeparteaza petele dificil de curatat, precum pelicule de grasime, insecte si alte tipuri de murdarie.