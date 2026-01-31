Pachet promotional: Solutie concentrata pentru curățarea geamurilor RM 500. Ediție limitată 750 ml, 750ml
Pachet promotional 750 ml: detergent pentru curatarea fara urme a suprafetelor din sticla. Indeparteaza petele dificil de curatat, precum pelicule de grasime, insecte si alte tipuri de murdarie.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Dimensiunea ambalajului (ml)
|750
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|67 x 67 x 260
Produse compatibile
Domenii de intrebuintare
- Ferestre și suprafațe din sticlă
- Oglinzi
- Mese de sticlă
- Cabine de duș din sticlă