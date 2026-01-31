Pachet promotional: Solutie concentrata pentru curățarea geamurilor RM 500. Ediție limitată 750 ml, 750ml

Pachet promotional 750 ml: detergent pentru curatarea fara urme a suprafetelor din sticla. Indeparteaza petele dificil de curatat, precum pelicule de grasime, insecte si alte tipuri de murdarie.

Specificatii tehnice

Date tehnice

Dimensiunea ambalajului (ml) 750
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 67 x 67 x 260
Domenii de intrebuintare
  • Ferestre și suprafațe din sticlă
  • Oglinzi
  • Mese de sticlă
  • Cabine de duș din sticlă