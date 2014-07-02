Solutie RM 530 pentru ingrijirea podelei pentru parchet ceruit / parchet cu finisaj ulei - ceara, 1l

Intretinere optima si protectie perfecta pentru podelele din lemn date cu ceara. Urmele de pasi sunt indepartate, pelicula de protectie este innoita iar podeaua primeste un luciu de satin mat. Nota: Lasati solutia sa se intareasca 24 de ore, nu spalati podeaua in acest interval, nu asezati mobilier si nu intrati incaltat pe pardoseala. A se feri de inghet!