Solutie RM 530 pentru ingrijirea podelei pentru parchet ceruit / parchet cu finisaj ulei - ceara, 1l
Intretinere optima si protectie perfecta pentru podelele din lemn date cu ceara. Urmele de pasi sunt indepartate, pelicula de protectie este innoita iar podeaua primeste un luciu de satin mat. Nota: Lasati solutia sa se intareasca 24 de ore, nu spalati podeaua in acest interval, nu asezati mobilier si nu intrati incaltat pe pardoseala. A se feri de inghet!
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Dimensiunea ambalajului (l)
|1
|Unitate ambalare (Bucată)
|6
|Greutate (kg)
|1
|Greutate cu ambalaj (kg)
|1,2
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|100 x 100 x 215
Produs
- Protectie si ingrijire optima
- Improspateaza
- Ofera o stralucire semi-mata
- Lustruieste
- Conceput pentru dispozitivele Kärcher cu compatibilitate garantată a materialelor
- Sticla este fabricată din 100% plastic reciclat
- Fabricat în Germania
Domenii de intrebuintare
- Podele din lemn ceruit
- Podele din lemn cu finisaj cu ulei/ceara