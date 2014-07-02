Detergent universal RM 533 pentru podele dure, 1l
Detergent pentru podele in recipiente de 1 L pentru indepartarea in profunzime a straturilor vechi de luciu si a mizeriei dure de pe piatra, linoleu, PVC, parchet stratificat sau pluta. Pentru rezultate foarte bune folositi si o solutie de protectie si acoperire Karcher. nota : a nu se folosi pe suprafete din lemn neprotejat.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Dimensiunea ambalajului (l)
|1
|Unitate ambalare (Bucată)
|6
|Greutate cu ambalaj (kg)
|1,1
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|90 x 90 x 215
Produs
- Curatare in profunzime
- Indeparteaza straturile de protectie vechi
- Indeparteaza murdaria grosiera
- Baza pentru un invelis nou
- Conceput pentru dispozitivele Kärcher cu compatibilitate garantată a materialelor
- Sticla este fabricată din 100% plastic reciclat
- Fabricat în Germania
Avertismente si recomandari de siguranta, in conformitate cu directivele CE
- H290 Poate fi corosiv pentru metale.
- H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor.
- P101 Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului.
- P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
- P234 A se păstra numai în ambalajul original.
- P264 Spălaţi-vă bine după utilizare.
- P305 + P351 + P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.
- P337 + P313 Dacă iritarea ochilor persistă: consultaţi medicul.
- P406 A se depozita într-un recipient rezistent la coroziune/recipient cu dublură interioară rezistentă la coroziune.
Domenii de intrebuintare
- Podele din piatra
- Podele din linoleu
- Podele din PVC