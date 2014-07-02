Detergent universal RM 533 pentru podele dure, 1l

Detergent pentru podele in recipiente de 1 L pentru indepartarea in profunzime a straturilor vechi de luciu si a mizeriei dure de pe piatra, linoleu, PVC, parchet stratificat sau pluta. Pentru rezultate foarte bune folositi si o solutie de protectie si acoperire Karcher. nota : a nu se folosi pe suprafete din lemn neprotejat.

Specificatii tehnice

Date tehnice

Dimensiunea ambalajului (l) 1
Unitate ambalare (Bucată) 6
Greutate cu ambalaj (kg) 1,1
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 90 x 90 x 215
Produs
  • Curatare in profunzime
  • Indeparteaza straturile de protectie vechi
  • Indeparteaza murdaria grosiera
  • Baza pentru un invelis nou
  • Conceput pentru dispozitivele Kärcher cu compatibilitate garantată a materialelor
  • Sticla este fabricată din 100% plastic reciclat
  • Fabricat în Germania
Detergent universal RM 533 pentru podele dure, 1l
Avertismente si recomandari de siguranta, in conformitate cu directivele CE
  • H290 Poate fi corosiv pentru metale.
  • H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor.
  • P101 Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului.
  • P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
  • P234 A se păstra numai în ambalajul original.
  • P264 Spălaţi-vă bine după utilizare.
  • P305 + P351 + P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.
  • P337 + P313 Dacă iritarea ochilor persistă: consultaţi medicul.
  • P406 A se depozita într-un recipient rezistent la coroziune/recipient cu dublură interioară rezistentă la coroziune.
Produse compatibile
Domenii de intrebuintare
  • Podele din piatra
  • Podele din linoleu
  • Podele din PVC