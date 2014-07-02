Detergent universal RM 533 pentru podele dure, 1l

Detergent pentru podele in recipiente de 1 L pentru indepartarea in profunzime a straturilor vechi de luciu si a mizeriei dure de pe piatra, linoleu, PVC, parchet stratificat sau pluta. Pentru rezultate foarte bune folositi si o solutie de protectie si acoperire Karcher. nota : a nu se folosi pe suprafete din lemn neprotejat.