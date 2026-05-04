Detergentul natural pentru pardoseli RM 538N îndepărtează eficient murdăria, precum și urmele și elimină mirosurile neplăcute. Rețeta este naturală și nu conține microplastice, silicon sau pigmenți și, prin urmare, este perfectă pentru locuințele cu copii sau pentru proprietarii de animale de companie cu cerințe deosebit de ridicate cu privire la curățenia naturală și de lungă durată. RM 538N este potrivit pentru toate dispozitivele Kärcher de curățare a pardoselilor dure și poate fi utilizat pe toate pardoselile dure sigilate (de exemplu, pe gresie, piatră, vinil, PVC, linoleum, precum și pe pardoseli sigilate din lemn și plută).