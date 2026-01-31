Aspirator profesional uscat T 12/1 400Hz
Specialistul pentru curățarea completă și eficientă a aeronavelor: aspiratorul uscat T 12/1 Hf funcționează cu tensiunea de la bord (110 V, 400 Hz) pentru a fi utilizat în toate aeronavele din întreaga lume.
Aspiratorul uscat T 12/1 Hf a fost dezvoltat special pentru provocările deosebite ale curățării cabinelor de aeronave. Acesta funcționează cu tensiunea standard utilizată la bordul aeronavelor din întreaga lume (110 V, 400 Hz) și are un cablu galben de 25 de metri lungime, ușor vizibil, ceea ce face ca reconectarea multiplă să nu fie necesară. Capacitatea containerului de 12 litri asigură perioade lungi de utilizare fără întreruperi. De asemenea, este disponibil un filtru HEPA opțional, care păstrează cabina fără praf și protejează sănătatea operatorilor, a pasagerilor și a personalului de la bord.
Caracteristici si beneficii
Specialistul pentru curățarea cabinelor de aeronaveT 12/1 Hf funcționează cu tensiunea de la bord și are un cablu lung de 25 m. Perfect pentru avioane.
Filtrul HEPA pentru gaze de combustie curateFiltrul optional HEPA asigura gaze de combustie fara particule si pure din punct de vedere igienic.
Cos filtru principalUn filtru principal permanent mare din nailon lavabil ofera o eliminare optima a prafului. Utilizarea aparatului fiind astfel posibila si cu si fara punga filtru.
Întrerupător de picior pentru confort sporit.
- Nu este necesară îndoirea.
Cârlig pentru cablu
- Cablul de alimentare este întotdeauna depozitat în siguranță pentru transport.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Numărul fazelor de curent (Ph)
|1
|Tensiune (V)
|110
|Frecvență (Hz)
|400
|Vacuum (mbar/kPa)
|240 / 24
|Debit aer (l/s)
|53
|Performanță evaluată (W)
|900
|Capacitate container (l)
|12
|Diametru nominal standard ( )
|ID 35
|Lungimea cablului (m)
|25
|Nivelul presiunii acustice (dB(A))
|62
|Culoarea
|antracit
|Greutate fără accesorii (kg)
|7,8
|Greutate cu ambalaj (kg)
|11,2
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|410 x 315 x 340
Pachet de livrare
- Lungime furtun de aspirare: 2 m
- Cot: Antistatic, cu reglarea fluxului de aer
- Cantitate tuburi de aspirare: 2 Bucată
- Lungime tuburi de aspirare: 505 mm
- Material tuburi de aspirare: Oțel, cromat
- Duză pentru podea
- Cantitate saci de filtrare: 1 Bucată
- Material sac de filtrare: Pâslă
- Filtru de protecție a motorului
- Coș de filtrare permanent: Pâslă
Echipament
- Material container: Plastic
- Suport integrat cablu de rețea
- Cârlig pentru cablu
Video
Domenii de intrebuintare
- Perfect potrivit pentru curățarea în avioane, autobuze și trenuri
- Pentru curățarea temeinică a tuturor podelelor – de la podele dure la covoare
Accesorii
Găsește piese de schimb
Găsește piese de schimb și diagrame pentru aparatul tău Kärcher. Apasă butonul "Găsește piese de schimb" pentru a începe căutarea şi adăugarea în coşul de cumpărături.