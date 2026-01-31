Aspiratorul uscat T 12/1 Hf a fost dezvoltat special pentru provocările deosebite ale curățării cabinelor de aeronave. Acesta funcționează cu tensiunea standard utilizată la bordul aeronavelor din întreaga lume (110 V, 400 Hz) și are un cablu galben de 25 de metri lungime, ușor vizibil, ceea ce face ca reconectarea multiplă să nu fie necesară. Capacitatea containerului de 12 litri asigură perioade lungi de utilizare fără întreruperi. De asemenea, este disponibil un filtru HEPA opțional, care păstrează cabina fără praf și protejează sănătatea operatorilor, a pasagerilor și a personalului de la bord.