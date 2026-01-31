Aspirator profesional uscat T 15/1
Ultra-silențios, sustenabil și durabil: aspiratorul T 15/1 fabricat din 45% material reciclat* oferă o putere de aspirare excelentă și un design ergonomic, ușor de utilizat.
Aspiratorul nostru T 15/1 este fabricat din 45% material reciclat* și, prin urmare, este fabricat într-un mod care economisește resursele. Impresionează prin puterea remarcabilă de aspirare, funcționarea ultra-silențioasă, durabilitate, robustețe și un raport excelent preț-performanță. Durabilitatea sa este evidentă în caracteristici precum carcasa, bara de protecție și roțile mari. În ciuda puterii ridicate de aspirare, zgomotul de funcționare al aspiratorului T 15/1 este de numai 52 dB(A). Datorită acestei funcționări ultra-silențioase, acesta poate fi utilizat în orice moment pentru curățarea în timpul zilei și în locații sensibile la zgomot. Aspiratorul compact este rezistent la înclinare și manevrabil și poate fi transportat ergonomic și aproape de corp cu ajutorul mânerului de transport pliabil. Volumul containerului aspiratorului este de 15 litri. Datorită spațiului de accesorii integrat, duza pentru spații înguste furnizată poate fi întotdeauna depozitată pe T 15/1 la îndemână. Un filtru HEPA 14 extrem de eficient poate fi achiziționat opțional.
Caracteristici si beneficii
Durabil și robust: 45% conținut reciclatProducție: utilizare redusă de materii prime și energie. Utilizarea materialelor reciclate reduce emisiile de CO₂.
Ultra-silențios: funcționare practic silențioasă la doar 52 dB(A)Perfect pentru curățarea în timpul zilei. Poluare fonică redusă chiar și pe timp de noapte. Reduce riscurile precum stresul sau deteriorarea auzului.
Design ergonomic, compact și ușor de utilizatTransport ergonomic: poate fi purtat aproape de corp. Îndoire ergonomică și mâner de transport confortabil. Depozitare rapidă și ușoară.
Cablu de alimentare cu fișă de contact
- Înlocuire simplă și rapidă a cablului de alimentare, chiar și fără cunoștințe prealabile.
- Procesul de curățare poate fi continuat fără întreruperi.
- Reduce costurile serviciilor.
Sistem inteligent, manual de înfășurare a cablurilor
- Cablul de alimentare poate fi depozitat în cel mai scurt timp.
- Economisire de timp: stocarea cablurilor în doar câteva secunde.
- Cablul de alimentare nu se răsucește și este întotdeauna înfășurat.
Greutate scăzută
- Transport fără efort, chiar și cu o singură mână.
- Ușor de transportat pe trepte și scări.
Concept de operare ușor de utilizat
- Buton mare de pornire/oprire.
- Operare rapidă și ușoară cu piciorul sau cu mâna.
- Poziție practică de parcare pentru depozitare îngrijită.
Un filtru HEPA 14 foarte eficient poate fi comandat opțional
- Pentru cele mai înalte standarde de siguranță la locurile sensibile la igienă.
- Grad ridicat de filtrare și separare: 99,995%.
Coș principal permanent de filtrare
- Durabil, robust și durabil.
- Fabricat din fleece.
- Se spală manual la 30 °C și se reutilizează.
Depozitarea integrată a accesoriilor
- Duza pentru spații înguste, poate fi depozitată convenabil pe mașină.
- Spațiu de depozitare care economisește spațiu, întotdeauna disponibil.
- Transport sigur și convenabil al mașinii și al accesoriilor.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Numărul fazelor de curent (Ph)
|1
|Tensiune (V)
|220 / 240
|Frecvență (Hz)
|50 / 60
|Vacuum (mbar/kPa)
|185 / 18
|Debit aer (l/s)
|40
|Performanță evaluată (W)
|585
|Capacitate container (l)
|15
|Diametru nominal standard ( )
|ID 35
|Lungimea cablului (m)
|12
|Nivelul presiunii acustice (dB(A))
|52
|Greutate fără accesorii (kg)
|6,4
|Greutate cu ambalaj (kg)
|10,1
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|440 x 250 x 410
* Toate piesele din plastic fabricate din plastic reciclat, cu excepția accesoriilor.
Pachet de livrare
- Lungime furtun de aspirare: 2 m
- Cot: Antistatic, cu reglarea fluxului de aer
- Cantitate tuburi de aspirare: 2 Bucată
- Lungime tuburi de aspirare: 505 mm
- Material tuburi de aspirare: Oțel, cromat
- Duză podea comutabilă
- Duza pentru spații înguste
- Cantitate saci de filtrare: 1 Bucată
- Material sac de filtrare: Pâslă
- Filtru de protecție a motorului
- Coș de filtrare permanent: Pâslă
Echipament
- Material container: Plastic cu material reciclat
- Sistem inteligent de retragere a cablurilor
- Cablu de alimentare cu fișă de contact: Standard
- Mâner de transport ergonomic pliabil
- Poziție de parcare pentru duza de podea
- Depozitarea integrată a accesoriilor
Video
Domenii de intrebuintare
- Ideal pentru utilizarea în sectorul hotelier, unități de alimentație publică, comerț cu amănuntul și curățenie în clădiri
- Podele dure
- Covor
- Curățarea pe timp de zi
Accesorii
Găsește piese de schimb
Găsește piese de schimb și diagrame pentru aparatul tău Kärcher. Apasă butonul "Găsește piese de schimb" pentru a începe căutarea şi adăugarea în coşul de cumpărături.