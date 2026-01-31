Aspiratorul nostru T 15/1 este fabricat din 45% material reciclat* și, prin urmare, este fabricat într-un mod care economisește resursele. Impresionează prin puterea remarcabilă de aspirare, funcționarea ultra-silențioasă, durabilitate, robustețe și un raport excelent preț-performanță. Durabilitatea sa este evidentă în caracteristici precum carcasa, bara de protecție și roțile mari. În ciuda puterii ridicate de aspirare, zgomotul de funcționare al aspiratorului T 15/1 este de numai 52 dB(A). Datorită acestei funcționări ultra-silențioase, acesta poate fi utilizat în orice moment pentru curățarea în timpul zilei și în locații sensibile la zgomot. Aspiratorul compact este rezistent la înclinare și manevrabil și poate fi transportat ergonomic și aproape de corp cu ajutorul mânerului de transport pliabil. Volumul containerului aspiratorului este de 15 litri. Datorită spațiului de accesorii integrat, duza pentru spații înguste furnizată poate fi întotdeauna depozitată pe T 15/1 la îndemână. Un filtru HEPA 14 extrem de eficient poate fi achiziționat opțional.