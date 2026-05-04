Masina de maturat KM 70/15 C Classic
Măturătoarea manuală compactă KM 70/15 C Classic este întotdeauna gata de utilizare pentru a curăța eficient suprafețe mici. Poate fi folosită atât în interior, cât și în spații exterioare.
Cu ajutorul KM 70/15 C Classic, toate spațiile interioare și exterioare pot fi curățate rapid și comod. La curățarea suprafețelor de la 100 m² în sus, este mult mai eficientă decât o mătură. Greutatea redusă și rezistența scăzută la rulare a roților fac aparatul ușor de manevrat și transportat. Rola de măturare este antrenată de roata stângă, ceea ce asigură colectarea fiabilă a murdăriei în container. Peria laterală este concepută pentru curățarea marginilor și colțurilor. În spațiile deschise, aceasta poate fi ridicată pentru a reduce generarea nedorită de praf. Peria laterală este reglabilă pentru a preveni uzura, iar schimbarea ei nu necesită unelte. Containerul pentru murdărie poate fi scos și golit rapid. Partea frontală a containerului este proiectată astfel încât să poată fi așezat vertical atunci când este necesar. Mânerul rabatabil poate fi ajustat pe înălțimea utilizatorului și se pliază complet pentru o depozitare care economisește spațiu a modelului KM 70/15 C Classic.
Caracteristici si beneficii
Greutate scăzutăManevrabilitate bună Ușor de transportat, chiar și în sus sau în jos pe trepte.
Recipient de reziduuri mareManuire si golire simpla prin manerul ergonomic al aparatului. Containerul pentru deșeuri este autoportant.
Perie laterală reglabilăAsigură măturarea optimă a marginilor și colțurilor. Presiunea periei laterale se adaptează pentru curățarea eficientă a diferitelor suprafețe. Poate fi pliat pentru curățarea spațiilor deschise pentru a reduce dispersia prafului.
Maner de impingere reglabil
- Extrem de ergonomic.
- Pozitie de parcare care economiseste spatiu datorita functiei de rabatare.
Angrenare perie de maturare principala
- Rola principală de măturat acționată de roțile de transport.
- Rezultat de măturat uniform.
Peria laterală poate fi înlocuită fără unelte
- Minimizarea efortului de întreținere.
- Fără oprirea utilajului din cauza lucrărilor de service.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Angrenaj
|manual
|Capacitate maximă de suprafață (m²/h)
|2800
|Lățime de lucru (mm)
|480
|Lățime de lucru cu 1 perie laterală (mm)
|700
|Culoarea
|antracit
|Greutatea cu accesorii (kg)
|12,8
|Greutate ambalaj (kg)
|16,1
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|1198 / 818 / 1003
Echipament
- Actionare manuala maturare
- Maner de impingere, pliabil
- Principiul fărașului
- Utilizare in exterior
- Utilizare la interior
Video
Domenii de intrebuintare
- Parcari mici si zone de parcare
- Alei
- Hotel
- Unitati de productie
- Potrivit și pentru măturarea în exploatații agricole, în ferme și în hambare
Accesorii
Găsește piese de schimb
Găsește piese de schimb și diagrame pentru aparatul tău Kärcher. Apasă butonul "Găsește piese de schimb" pentru a începe căutarea şi adăugarea în coşul de cumpărături.