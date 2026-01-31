Masina de maturat-aspirat KM 85/50 W Bp
Măturător cu aspirator KM 85/50 W Bp alimentat cu baterie, cu filtru pliat plat mare și perie cu role plutitoare. Mașină robustă, ușor de utilizat, cu performanțe ridicate pe suprafață.
Robustă, proiectată cu un cadru cu pereți dubli și o perie laterală oblică, măturătoarea KM 85/50 W Bp alimentată cu baterii impresionează în aplicațiile dificile din mediul industrial. Mașina fiabilă și compactă este confortabilă și intuitivă de operat printr-un mâner de împingere, are tracțiune înainte și înapoi și curăță până la 4725 m²/h cu ajutorul periei laterale opționale din stânga. Rola de măturat plutitoare este adaptată automat la sol, asigurând astfel rezultate excelente și pe terenuri denivelate sau în cazul unor volume mari de murdărie. Un filtru pliat plat mare face posibilă lucrul practic fără praf, în timp ce un răzuitor dublu garantează o curățare eficientă. Rola principală de măturat și filtrul sunt foarte ușor de schimbat fără a fi nevoie de unelte. Aceasta și multe alte detalii, cum ar fi o frână cu disc și Kärcher Home Base pentru purtarea simplă a ustensilelor suplimentare de curățare, completează conceptul general de succes.
Caracteristici si beneficii
Tracțiune înainte și înapoi prin intermediul mânerului de împingereOperare intuitivă, simplă și ușor de utilizat. Manevrabilitate maximă a mașinii. Frână cu disc standard pentru decelerare sigură în orice moment.
Perie rotativă principală de măturare suspendatăPreluare excelentă a murdăriei, chiar și în cazul denivelărilor. Nu este necesară ajustarea uzurii. Curățare eficientă și rapidă.
Robust și fiabil pentru aplicații dificileCadru rotativ robust, cu pereți dubli. Peria laterală oblică previne deteriorarea. Roți mari pentru un confort sporit de operare.
Sistem de filtrare performant
- Filtru pliat plat mare, cu o suprafață totală a filtrului de 2,3 m².
- Filtru din poliester lavabil.
- Curățare excelentă datorită racletei duble și poziției orizontale de instalare.
Schimbarea fără scule a rolului principal de măturat și a filtrului
- Schimbare simpla si rapida in caz de uzura.
- Control rapid al rolului principal de măturat dacă benzile și folia sunt înfășurate.
- Acces la filtru pe partea curată, fără contact cu praful și murdăria.
Formă compactă pentru o maximă manevrabilitate
- Manevrabilitate excelentă a mașinii.
- Ideal în spații înguste și aglomerate.
- Posibilitatea de a conduce prin uși cu deschidere normală (90 cm).
Sistem Home Base și zone de depozitare integrate
- Conexiune foarte practică pentru transportul ustensilelor suplimentare de curățare.
- Pentru purtarea simplă a, de exemplu, colector de gunoi, perie sau cârpe.
- Zona de depozitare pentru ustensile mai mici.
Concept de operare extrem de simplu
- Rola de măturat și peria laterală pot fi pornite și oprite convenabil.
- Mișcare convenabilă înainte și înapoi cu mâner de împingere.
- Reglarea volumului de aspirare pentru măturarea suprafețelor umede.
Container mare pentru deșeuri
- Absoarbe volume mari de murdărie, făcând astfel posibile activități de lucru îndelungate.
- Îndepărtarea simplă și golirea în siguranță a deșeurilor.
- Roțile pivotante montate pe containerul de reziduuri simplifică manevrarea acestuia în procesul de golire.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Angrenaj
|Electric
|Propulsie
|Motor CC
|Putere de antrenare (V/W)
|24 / 912
|Capacitate maximă de suprafață (m²/h)
|3825
|Lățime de lucru (mm)
|615
|Lățime de lucru cu 1 perie laterală (mm)
|850
|Lățime de lucru cu 2 măturători laterale (mm)
|1085
|Recipient murdărie (l)
|50
|Capacitate de urcare (%)
|15
|Viteza de lucru (km/h)
|4,5
|Suprafata filtrare (m²)
|2,3
|Dimensiuni compartimant baterii (mm)
|362 / 348 / 290
|Durata de funcționare a bateriei (h)
|max. 2,5
|Greutatea cu accesorii (kg)
|138,4
|Greutate, gata de funcționare (kg)
|226
|Greutate cu ambalaj (kg)
|149
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|1550 x 1100 x 1066
Pachet de livrare
- Filtru de tip evantai: Confectionat din polyester
Echipament
- Curaţarea manuala a filtrelor
- Actionare inainte
- Actionare inapoi
- Perie cilindrica principala oscilanta
- Recipient mobil pentru reziduuri
- Clapeta pentru particule grosiere de murdarie
- Principiul măturării de deasupra capului
- Aspirare
- Mecanism de tracțiune
- Utilizare in exterior
- Utilizare la interior
- Indicator baterie
- Contoar ore de functionare
- Reglare putere de aspirare
- Maturi laterale ajustabile/ elevabile
Video
Domenii de intrebuintare
- Pentru curățarea halelor de producție, depozitelor și halelor logistice, precum și a zonelor de încărcare
- Pentru curățarea parcărilor și stațiilor de service
- Pentru curățarea zonelor precum curțile școlii și în mediul municipal
- De asemenea, ideal pentru ateliere mai mici și în agricultură