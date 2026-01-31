Robustă, proiectată cu un cadru cu pereți dubli și o perie laterală oblică, măturătoarea KM 85/50 W Bp alimentată cu baterii impresionează în aplicațiile dificile din mediul industrial. Mașina fiabilă și compactă este confortabilă și intuitivă de operat printr-un mâner de împingere, are tracțiune înainte și înapoi și curăță până la 4725 m²/h cu ajutorul periei laterale opționale din stânga. Rola de măturat plutitoare este adaptată automat la sol, asigurând astfel rezultate excelente și pe terenuri denivelate sau în cazul unor volume mari de murdărie. Un filtru pliat plat mare face posibilă lucrul practic fără praf, în timp ce un răzuitor dublu garantează o curățare eficientă. Rola principală de măturat și filtrul sunt foarte ușor de schimbat fără a fi nevoie de unelte. Aceasta și multe alte detalii, cum ar fi o frână cu disc și Kärcher Home Base pentru purtarea simplă a ustensilelor suplimentare de curățare, completează conceptul general de succes.