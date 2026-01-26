Detergent FloorPro RM 69 eco!efficiency, 10l
Agent de curatare puternic pentru pardoseli industriale,indeparteaza fara efort ulei, grasime, funingine si minerale. Cu formularea eco!efficency, este deosebit de economic, eficient si prietenos cu mediul.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Dimensiunea ambalajului (l)
|10
|Unitate ambalare (Bucată)
|1
|Valoare pH
|12,2
|Greutate cu ambalaj (kg)
|10,9
Produse compatibile
Domenii de intrebuintare
- Curățarea podelelor