Detergent FloorPro RM 69 eco!efficiency, 10l

Agent de curatare puternic pentru pardoseli industriale,indeparteaza fara efort ulei, grasime, funingine si minerale. Cu formularea eco!efficency, este deosebit de economic, eficient si prietenos cu mediul.

Specificatii tehnice

Date tehnice

Dimensiunea ambalajului (l) 10
Unitate ambalare (Bucată) 1
Valoare pH 12,2
Greutate cu ambalaj (kg) 10,9
  • Curățarea podelelor
