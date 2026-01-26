Detergent pentru curatarea in profunzime a podelei, acid RM 751 ASF, 10l

Deteregent curatare profunda, acid, pentru aparate de curatare a podelei. Indeparteaza in mod eficient urme de ciment, depunerile si rezidurile, precum calcarul, rugina, petele de bere sau de lapte. Ideal pentru curatarea finala a santierelor.

Specificatii tehnice

Date tehnice

Dimensiunea ambalajului (l) 10
Unitate ambalare (Bucată) 1
Valoare pH 0,7
Greutate (kg) 10,9
Greutate cu ambalaj (kg) 11,3
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 230 x 188 x 307
Detergent pentru curatarea in profunzime a podelei, acid RM 751 ASF, 10l
Detergent pentru curatarea in profunzime a podelei, acid RM 751 ASF, 10l
Detergent pentru curatarea in profunzime a podelei, acid RM 751 ASF, 10l
Detergent pentru curatarea in profunzime a podelei, acid RM 751 ASF, 10l
Produse compatibile
Domenii de intrebuintare
  • Curatarea finala dupa constructie
  • Curățarea podelelor
Accesorii