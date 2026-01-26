Solutie pentru indepartarea urmalor de roti si urme de cauciuc RM 776, fara NTA, 20l

Detergent special extrem de activ pentru indepartarea a urmelor de cauciuc si anvelope de la utilajele si stivuitoare folosite in hale si depozite. Puternic si pentru indepartarea murdaririlor dure cu ulei si funingine precum si a straturilor de protectie de polimer si ceara. Fara NTA.

Specificatii tehnice

Date tehnice

Dimensiunea ambalajului (l) 20
Unitate ambalare (Bucată) 1
Valoare pH 13
Greutate (kg) 21,3
Greutate cu ambalaj (kg) 22,3
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 280 x 240 x 430
Domenii de intrebuintare
  • Curățarea podelelor
Accesorii