Solutie pentru indepartarea urmalor de roti si urme de cauciuc RM 776, fara NTA, 20l

Detergent special extrem de activ pentru indepartarea a urmelor de cauciuc si anvelope de la utilajele si stivuitoare folosite in hale si depozite. Puternic si pentru indepartarea murdaririlor dure cu ulei si funingine precum si a straturilor de protectie de polimer si ceara. Fara NTA.