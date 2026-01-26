Solutie pentru indepartarea urmalor de roti si urme de cauciuc RM 776, fara NTA, 20l
Detergent special extrem de activ pentru indepartarea a urmelor de cauciuc si anvelope de la utilajele si stivuitoare folosite in hale si depozite. Puternic si pentru indepartarea murdaririlor dure cu ulei si funingine precum si a straturilor de protectie de polimer si ceara. Fara NTA.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Dimensiunea ambalajului (l)
|20
|Unitate ambalare (Bucată)
|1
|Valoare pH
|13
|Greutate (kg)
|21,3
|Greutate cu ambalaj (kg)
|22,3
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|280 x 240 x 430
Domenii de intrebuintare
- Curățarea podelelor