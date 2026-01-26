Curatitor activ, alcalin RM 81 ASF, 200l

Concentrat pentru curatarea cu inalta presiune, pentru curatare activa si protectie a materialelor, pentru indepartarea murdaririlor de ulei, grasime si minerale. Pentru curatarea prelatelor, a autoturismelor si a motoarelor. Fara NTA.

Specificatii tehnice

Date tehnice

Dimensiunea ambalajului (l) 200
Unitate ambalare (Bucată) 1
Valoare pH 12,3
Greutate cu ambalaj (kg) 230
Curatitor activ, alcalin RM 81 ASF, 200l
Curatitor activ, alcalin RM 81 ASF, 200l
Curatitor activ, alcalin RM 81 ASF, 200l
Curatitor activ, alcalin RM 81 ASF, 200l
Produse compatibile
Domenii de intrebuintare
  • Domeniul de transport si aparate
  • Spalarea masinii si a motorului
  • Curatarea pieselor
  • Degresarea suprafetelor
  • Curatarea prelatelor
  • Curatarea podelelor si a suprafetelor
Accesorii