Solutie pentru uscat cu luciu NANO RM 832 ASF, 20l

Ceara perle fluida cu particule speciale NANO pentru utilizarea in portale pentru spalarea masinilor, in portale stationare si cu aparate pentru curatat cu inalta presiune. Uscatorul cu luciu nano permite o rupere rapida si pe suprafata mare a filmului de apa, ceea ce duce la un rezultat de uscare foarte bun.