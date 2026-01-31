Solutie pentru uscat cu luciu NANO RM 832 ASF, 20l
Ceara perle fluida cu particule speciale NANO pentru utilizarea in portale pentru spalarea masinilor, in portale stationare si cu aparate pentru curatat cu inalta presiune. Uscatorul cu luciu nano permite o rupere rapida si pe suprafata mare a filmului de apa, ceea ce duce la un rezultat de uscare foarte bun.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Dimensiunea ambalajului (l)
|20
|Unitate ambalare (Bucată)
|1
|Valoare pH
|4
|Greutate (kg)
|19,8
|Greutate cu ambalaj (kg)
|21,7
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|260 x 230 x 420
Produs
- Ajutor pentru uscare cu luciu eficient avand la baza tehnologia nano.
- Indepartare rapida a apei de pe suprafete
- Rezultat excelent de uscare
- Cele mai bune rezultate in combinatie cu spumantul activ NANO RM 816 ASF
- Cu efect la toate tipurile de duritate a apei
- Produce un luciu reflectant
- Protejeaza in mod eficient pana la 1 luna
- Conform cu VDA
- Tenside biodegradabile in conformitate cu CEE 648/2004
- Fără NTA
- Fara uleiuri minerale si fara hidrocarburi minerale
Avertismente si recomandari de siguranta, in conformitate cu directivele CE
- H412 Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
- P273 Evitaţi dispersarea în mediu.
- P501a Aruncaţi conţinutul/containerul în acord cu regulamentele locale/regionale/ naţionale/internaţionale.
- Z 20 Conţine Limonene. Poate provoca o reacţie alergică.
Produse compatibile
Domenii de intrebuintare
- Autoturisme
- Spalarea autoutilitarelor