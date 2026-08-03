Accessories low-pressure

Svestrana četka za ribanje za mobilno čišćenje brzo i temeljno uklanja tvrdokornu prljavštinu. Može se postaviti direktno na pištolj za prskanje uređaja za pranje pod pritiskom.

Četka za ribanje je idealna za brzo i temeljno razlaganje i ispiranje tvrdokorne prljavštine, kao što je lepljivi sloj polena na baštenskom nameštaju ili skorela prljavština. Njena kombinacija mlaza pod pritiskom i vlakana osigurava posebno snažnu moć čišćenja, čak i za brzo čišćenje. Područja primene uključuju, na primer, baštenski nameštaj, bicikle i drugu opremu za boravak na otvorenom. Četka se postavlja direktno na pištolj za prskanje. Sa svojim profilom protiv klizanja i ergonomskim oblikom, četka udobno leži u ruci za bezbedan rad bez zamaranja. Pošto se voda koristi samo kada se aktivira okidač na uređaju, potrošnja vode se može kontrolisati veoma efikasno i pojedinačno. Na ovaj način se istovremeno čuva trajanje baterije. Četka za ribanje je kompatibilna sa svim OC 3 mobilnim čistačima za spoljnu upotrebu.

Obeležja i prednosti
Accessories low-pressure: Stabilne čekinje i efikasan mlaz pod pritiskom
Stabilne čekinje i efikasan mlaz pod pritiskom
Snažno i temeljno uklanjanje čak i najtvrdokornije prljavštine. Prljavština se direktno otpušta i ispira.
Accessories low-pressure: Ergonomski oblik sa profilom protiv klizanja
Ergonomski oblik sa profilom protiv klizanja
Udoban i lak za držanje za bezbedan rad bez zamaranja. Mala težina čini rad udobnim.
Accessories low-pressure: Može se montirati na pištolj za prskanje
Može se montirati na pištolj za prskanje
Upravljanje jednom rukom za veću fleksibilnost.
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja crna
Težina (kg) 0,2
Težina sa ambalažom (kg) 0,3
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 169 x 53 x 21
Područja primene
  • Bicikli
  • Baštenski/terasa/balkonski nameštaj
  • Cipele / cipele za pešačenje
  • Dečja kolica / buggy
  • Dečje igračke/Bobikar®/točkovi za trčanje
  • Šator / oprema za kampovanje
  • Cvetne kadice