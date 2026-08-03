Četka za ribanje je idealna za brzo i temeljno razlaganje i ispiranje tvrdokorne prljavštine, kao što je lepljivi sloj polena na baštenskom nameštaju ili skorela prljavština. Njena kombinacija mlaza pod pritiskom i vlakana osigurava posebno snažnu moć čišćenja, čak i za brzo čišćenje. Područja primene uključuju, na primer, baštenski nameštaj, bicikle i drugu opremu za boravak na otvorenom. Četka se postavlja direktno na pištolj za prskanje. Sa svojim profilom protiv klizanja i ergonomskim oblikom, četka udobno leži u ruci za bezbedan rad bez zamaranja. Pošto se voda koristi samo kada se aktivira okidač na uređaju, potrošnja vode se može kontrolisati veoma efikasno i pojedinačno. Na ovaj način se istovremeno čuva trajanje baterije. Četka za ribanje je kompatibilna sa svim OC 3 mobilnim čistačima za spoljnu upotrebu.