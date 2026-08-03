Accessories low-pressure
Svestrana četka za ribanje za mobilno čišćenje brzo i temeljno uklanja tvrdokornu prljavštinu. Može se postaviti direktno na pištolj za prskanje uređaja za pranje pod pritiskom.
Četka za ribanje je idealna za brzo i temeljno razlaganje i ispiranje tvrdokorne prljavštine, kao što je lepljivi sloj polena na baštenskom nameštaju ili skorela prljavština. Njena kombinacija mlaza pod pritiskom i vlakana osigurava posebno snažnu moć čišćenja, čak i za brzo čišćenje. Područja primene uključuju, na primer, baštenski nameštaj, bicikle i drugu opremu za boravak na otvorenom. Četka se postavlja direktno na pištolj za prskanje. Sa svojim profilom protiv klizanja i ergonomskim oblikom, četka udobno leži u ruci za bezbedan rad bez zamaranja. Pošto se voda koristi samo kada se aktivira okidač na uređaju, potrošnja vode se može kontrolisati veoma efikasno i pojedinačno. Na ovaj način se istovremeno čuva trajanje baterije. Četka za ribanje je kompatibilna sa svim OC 3 mobilnim čistačima za spoljnu upotrebu.
Obeležja i prednosti
Stabilne čekinje i efikasan mlaz pod pritiskomSnažno i temeljno uklanjanje čak i najtvrdokornije prljavštine. Prljavština se direktno otpušta i ispira.
Ergonomski oblik sa profilom protiv klizanjaUdoban i lak za držanje za bezbedan rad bez zamaranja. Mala težina čini rad udobnim.
Može se montirati na pištolj za prskanjeUpravljanje jednom rukom za veću fleksibilnost.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|crna
|Težina (kg)
|0,2
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,3
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|169 x 53 x 21
Područja primene
- Bicikli
- Baštenski/terasa/balkonski nameštaj
- Cipele / cipele za pešačenje
- Dečja kolica / buggy
- Dečje igračke/Bobikar®/točkovi za trčanje
- Šator / oprema za kampovanje
- Cvetne kadice