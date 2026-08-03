Accessories set

Komplet dodatne opreme za robotski usisivač RCV 2 sadrži 1 glavnu četku, 1 krpu za brisanje, 2 bočne četke i 2 filtera.

Za savršene rezultate čišćenja, baš kao prvi put: komplet dodatne opreme omogućava robotskom usisivaču RCV 2 da čisti kao nov uređaj. Komplet sadrži rezervne delove, koji se lako menjaju. Ovo produžava radni vek RCV 2 i obezbeđuje optimalne performanse čišćenja, tako da je svaki dan kao prvi. Komplet uključuje 1 glavnu četku, 1 krpu za brisanje, 2 bočne četke i 2 filtera.

Specifikacije

Tehnički podaci

Količina (-deo) 6
Boja bela
Težina (kg) 0,1
Težina sa ambalažom (kg) 0,2
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 275 x 113 x 43
Kompatibilni uređaji