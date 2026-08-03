Za savršene rezultate čišćenja kao prvog dana: Komplet dodatne opreme omogućava robotskom usisivaču RCV 3 da čisti kao nov uređaj. Komplet sadrži rezervne delove, koji se lako menjaju. Ovo produžava vek trajanja RCV 3 i obezbeđuje optimalne performanse čišćenja kao prvog dana. Komplet uključuje 1 glavnu četku, 1 krpu za brisanje, 2 bočne četke i 2 filtera.