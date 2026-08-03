Accessories set RCV3
Komplet dodatne opreme za robotski usisivač RCV 3 sadrži 1 glavnu četku, 1 krpu za brisanje, 2 bočne četke i 2 filtera.
Za savršene rezultate čišćenja kao prvog dana: Komplet dodatne opreme omogućava robotskom usisivaču RCV 3 da čisti kao nov uređaj. Komplet sadrži rezervne delove, koji se lako menjaju. Ovo produžava vek trajanja RCV 3 i obezbeđuje optimalne performanse čišćenja kao prvog dana. Komplet uključuje 1 glavnu četku, 1 krpu za brisanje, 2 bočne četke i 2 filtera.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Količina (-deo)
|6
|Boja
|bela
|Težina (kg)
|0,1
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,4
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|190 x 125 x 82