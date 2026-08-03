Accessories set RCV5

Komplet dodatne opreme za robotski usisivač RCV 5 sadrži 1 glavnu četku, 1 krpu za brisanje, 2 bočne četke i 2 filtera.

Za savršene rezultate čišćenja kao prvog dana: Komplet dodatne opreme omogućava robotskom usisivaču RCV 5 da čisti kao nov uređaj. Komplet sadrži rezervne delove, koji se lako menjaju. Ovo produžava vek trajanja RCV 5 i obezbeđuje optimalne performanse čišćenja kao prvog dana. Komplet uključuje 1 glavnu četku, 1 krpu za brisanje, 2 bočne četke i 2 filtera.

Specifikacije

Tehnički podaci

Količina (-deo) 6
Boja bela
Težina (kg) 0,1
Težina sa ambalažom (kg) 0,4
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 190 x 125 x 82
Kompatibilni uređaji