Adapter 4 TR22IG-AVS

Adapter 4 za povezivanje novog pištolja sa starim crevom Swivel

Creva visokog pritiska opremljena AVS-Swivel priključkom mogu se bez poteškoća povezati sa našim novim i inovativnim EASY!Force kompresorskim pištoljem. Izbor pravog adaptera i pravog priključka iz naše široke ponude je veoma jednostavna. U tu svrhu plastični omotači svih adaptera opremljeni su dvobojnim kodom i numeracijom. Antracit predstavlja naš novi EASY! Lock priključak, dok crna simbolizuje prethodni metrički navoj.

Specifikacije

Tehnički podaci

Temperature (°C) max. 155
Maks. pritisak (bar) 300
Priključni navoj EASY!Lock
Težina sa ambalažom (kg) 0,2
Kompatibilni uređaji